Louis Tomlinson – Palace: audio, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 14 Novembre 2025 È uscito Palace, il nuovo brano di Louis Tomlinson, venerdì 14 novembre 2025. Palace è un brano pop che esplora il tema del ritorno alle proprie origini. Scritto e registrato nel Regno Unito, fonde energia e malinconia cercando un equilibrio perfetto. Dopo Lemonade (che ha già superato 14 milioni di stream), arriva dunque un altro brano che apre la strada a How Did I Get Here? ( il terzo album di Louis, in uscita il 23 gennaio 2026) frutto di una ricerca artistica intensa in cui l’artista si mette alla prova come autore, compositore e performer. Ascolta qui la nuova canzone Testo Palace Louis Tomlinson It’s not the same not the same but it’s raining The decorations are doing my head in There’s something strange but familiar tasting It pulls me in completely On the high street deep in the jungle I see a face that I think I know To the bar through a tunnel of trouble You pull me in I Oh I I’m lost in the time I don’t care for the world outside Oh I You can stay for the night in the palaces of my mind You can stay for the night in the palaces of my mind I can feel it something is happening Is it attraction I’m overreacting to Either way this is not how I planned it You pull me in completely I can’t drag myself from the oasis Stop standing still everything’s changing We’ve been written deep into the walls round here It pulls me in I Oh I I’m lost in the time I don’t care for the world outside Oh I You can stay for the night in the palaces of my mind You can stay for the night in the palaces of my mind Every fuck up Every fight Kings and queens of borderlines There’s beauty in the scars tonight That’s all I know I Oh I I’m lost in the time I don’t care for the world outside Oh I You can stay for the night in the palaces of my mind You can stay for the night in the palaces of my mind Traduzione Palace Louis Tomlinson Non è lo stesso, non è lo stesso, ma sta piovendo Le decorazioni mi stanno facendo impazzire C’è qualcosa di strano ma dal sapore familiare Mi trascina completamente dentro Nella strada principale, nel profondo della giungla Vedo un volto che credo di conoscere Al bar attraverso un tunnel di guai Mi trascini dentro Io Oh io Sono perso nel tempo, non mi interessa il mondo esterno Oh io Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente Sento che sta succedendo qualcosa È l’attrazione a cui sto reagendo in modo esagerato? In ogni caso, non è così che l’avevo pianificato Mi trascini completamente dentro Non riesco a trascinarmi fuori dall’oasi Smettila di stare fermo, tutto sta cambiando Siamo stati scritti in profondità nei muri qui intorno Mi trascina Io Oh io Sono perso nel tempo Non mi interessa il mondo esterno Oh io Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente Ogni errore Ogni litigio Re e regine dei confini C’è bellezza nelle cicatrici stanotte Questo è tutto ciò che so Io Oh io Sono perso nel tempo Non mi interessa il mondo esterno Oh io Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente