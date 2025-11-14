GingerGeneration.it

Louis Tomlinson – Palace: audio, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
lemonade louis tomlinson

È uscito Palace, il nuovo brano di Louis Tomlinson, venerdì 14 novembre 2025. Palace è un brano pop che esplora il tema del ritorno alle proprie origini. Scritto e registrato nel Regno Unito, fonde energia e malinconia cercando un equilibrio perfetto.

Dopo Lemonade (che ha già superato 14 milioni di stream), arriva dunque un altro brano che apre la strada a How Did I Get Here? ( il terzo album di Louis, in uscita il 23 gennaio 2026) frutto di una ricerca artistica intensa in cui l’artista si mette alla prova come autore, compositore e performer.

Ascolta qui la nuova canzone 

Testo Palace Louis Tomlinson

It’s not the same not the same but it’s raining
The decorations are doing my head in
There’s something strange but familiar tasting
It pulls me in completely
On the high street deep in the jungle
I see a face that I think I know
To the bar through a tunnel of trouble
You pull me in

I
Oh I
I’m lost in the time I don’t care for the world outside
Oh I
You can stay for the night in the palaces of my mind
You can stay for the night in the palaces of my mind

I can feel it something is happening
Is it attraction I’m overreacting to
Either way this is not how I planned it
You pull me in completely
I can’t drag myself from the oasis
Stop standing still everything’s changing
We’ve been written deep into the walls round here
It pulls me in

I
Oh I
I’m lost in the time I don’t care for the world outside
Oh I
You can stay for the night in the palaces of my mind
You can stay for the night in the palaces of my mind

Every fuck up
Every fight
Kings and queens of borderlines
There’s beauty in the scars tonight
That’s all I know

I
Oh I
I’m lost in the time I don’t care for the world outside
Oh I
You can stay for the night in the palaces of my mind
You can stay for the night in the palaces of my mind

Traduzione Palace Louis Tomlinson

Non è lo stesso, non è lo stesso, ma sta piovendo
Le decorazioni mi stanno facendo impazzire
C’è qualcosa di strano ma dal sapore familiare
Mi trascina completamente dentro
Nella strada principale, nel profondo della giungla
Vedo un volto che credo di conoscere
Al bar attraverso un tunnel di guai
Mi trascini dentro

Io
Oh io
Sono perso nel tempo, non mi interessa il mondo esterno
Oh io
Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente
Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente

Sento che sta succedendo qualcosa
È l’attrazione a cui sto reagendo in modo esagerato?
In ogni caso, non è così che l’avevo pianificato
Mi trascini completamente dentro
Non riesco a trascinarmi fuori dall’oasi
Smettila di stare fermo, tutto sta cambiando
Siamo stati scritti in profondità nei muri qui intorno
Mi trascina

Io
Oh io
Sono perso nel tempo Non mi interessa il mondo esterno
Oh io
Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente
Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente

Ogni errore
Ogni litigio
Re e regine dei confini
C’è bellezza nelle cicatrici stanotte
Questo è tutto ciò che so

Io
Oh io
Sono perso nel tempo Non mi interessa il mondo esterno
Oh io
Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente
Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati