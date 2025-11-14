Louis Tomlinson – Palace: audio, testo e traduzione

È uscito Palace, il nuovo brano di Louis Tomlinson, venerdì 14 novembre 2025. Palace è un brano pop che esplora il tema del ritorno alle proprie origini. Scritto e registrato nel Regno Unito, fonde energia e malinconia cercando un equilibrio perfetto.

Dopo Lemonade (che ha già superato 14 milioni di stream), arriva dunque un altro brano che apre la strada a How Did I Get Here? ( il terzo album di Louis, in uscita il 23 gennaio 2026) frutto di una ricerca artistica intensa in cui l’artista si mette alla prova come autore, compositore e performer.

Testo Palace Louis Tomlinson

It’s not the same not the same but it’s raining

The decorations are doing my head in

There’s something strange but familiar tasting

It pulls me in completely

On the high street deep in the jungle

I see a face that I think I know

To the bar through a tunnel of trouble

You pull me in

I

Oh I

I’m lost in the time I don’t care for the world outside

Oh I

You can stay for the night in the palaces of my mind

You can stay for the night in the palaces of my mind

I can feel it something is happening

Is it attraction I’m overreacting to

Either way this is not how I planned it

You pull me in completely

I can’t drag myself from the oasis

Stop standing still everything’s changing

We’ve been written deep into the walls round here

It pulls me in

I

Oh I

I’m lost in the time I don’t care for the world outside

Oh I

You can stay for the night in the palaces of my mind

You can stay for the night in the palaces of my mind

Every fuck up

Every fight

Kings and queens of borderlines

There’s beauty in the scars tonight

That’s all I know

I

Oh I

I’m lost in the time I don’t care for the world outside

Oh I

You can stay for the night in the palaces of my mind

You can stay for the night in the palaces of my mind

Traduzione Palace Louis Tomlinson

Non è lo stesso, non è lo stesso, ma sta piovendo

Le decorazioni mi stanno facendo impazzire

C’è qualcosa di strano ma dal sapore familiare

Mi trascina completamente dentro

Nella strada principale, nel profondo della giungla

Vedo un volto che credo di conoscere

Al bar attraverso un tunnel di guai

Mi trascini dentro

Io

Oh io

Sono perso nel tempo, non mi interessa il mondo esterno

Oh io

Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente

Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente

Sento che sta succedendo qualcosa

È l’attrazione a cui sto reagendo in modo esagerato?

In ogni caso, non è così che l’avevo pianificato

Mi trascini completamente dentro

Non riesco a trascinarmi fuori dall’oasi

Smettila di stare fermo, tutto sta cambiando

Siamo stati scritti in profondità nei muri qui intorno

Mi trascina

Io

Oh io

Sono perso nel tempo Non mi interessa il mondo esterno

Oh io

Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente

Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente

Ogni errore

Ogni litigio

Re e regine dei confini

C’è bellezza nelle cicatrici stanotte

Questo è tutto ciò che so

Io

Oh io

Sono perso nel tempo Non mi interessa il mondo esterno

Oh io

Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente

Puoi restare per la notte nei palazzi della mia mente