SKAM Italia 5 – Chi è Asia, interpretata da Nicole Rossi

Ci sono le lezioni studentesche al Liceo scientifico Kennedy in SKAM Italia 5 e Asia è in prima linea per diventare rappresentante degli studenti. Nicole Rossi interpretata uno dei nuovi personaggi della quinta stagione della serie Netflix, ma il suo volto è molto noto al pubblico televisivo italiano.

Conosciamo Asia di SKAM Italia 5:

Asia è una delle migliori amiche di Viola (Lea Gavino), ma soprattutto fa parte della lista, a cui poi si unirà anche Elia (Francesco Centorame), che è candidata come rappresentante al Consiglio d’Istituto della scuola. E’ una ragazza molto determinata ed ambiziosa e si impegna moltissimo per realizzare progetti che pensa possano essere importanti per la scuola.

Asia si troverà in conflitto con Sana e le altre ragazze quando vorrà chiudere la radio della scuola per poter usare i fondi per supportare altre proposte della propria lista.

Chi è Nicole Rossi di SKAM Italia 5:

Nicole ha 22 anni, ha frequentato il Liceo delle Scienza Umane di Roma e la recitazione è sempre stata una delle sue passioni. E’ diventata famosa partecipando al programma di Rai 2, Il Collegio, dove si è subito distinta per una grande caparbietà e un notevole spirito rivoluzionario. La ragazza ama infatti impegnarsi nel sociale e detesta le imposizioni.

È stata rappresentante di istituto, ama fare interviste su questioni sociali che spaziano dal tema dei migranti alla comunità LGBT e le piacerebbe intraprendere la carriera giornalistica. Da tempo è fidanzata con un ragazzo più grande e ha partecipato a diversi Gay Pride. L’esperienza al Collegio le è servita per rivalutare le autorità.

Nel 2020 ha partecipato e vinto Pechino Express insieme a Jennifer Poni, con la quale formavano la squadra de le liceali. Ha scritto un libro ISOLAMENT(E)O in cui racconta della sua vita e delle esperienze televisive.

Guarda la nostra intervista esclusiva a Nicole Rossi:

SKAM Italia 5 trama:

A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Elia affronta l’ultimo anno di liceo, che non si rivela affatto semplice. Un segreto lo accompagna per tutta la stagione: saranno i suoi amici di sempre ad aiutarlo a superare le sue insicurezze.

Cast:

Il protagonista è Francesco Centorame (Elia) ed insieme a lui torneranno Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia).

Trailer:

Locandina: