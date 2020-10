Dopo l’uscita del singolo Via di qua, da oggi è online su Youtube il video del nuovo brano di J-Ax. Il video è diretto da Mauro Russo con protagoniste due promettenti attrici del cinema italiano: Eleonora Gaggero e Greta Ragusa.

J-Ax e Mr. Rain in questo brano si fanno portavoci di due generazioni diverse per trasmettere un solo messaggio: la libertà è fondamentale e ciascuno di noi merita di vivere liberamente le proprie attitudini.

In Via di qua emerge il desiderio urgente di urlare al mondo la volontà di fuggire alle regole imposte e ai giudizi altrui.

Il pezzo porta a riflettere sui valori più profondi di ognuno di noi e a non farsi mai condizionare da quello che pensano o vogliono gli altri da noi. Un invito ad essere sempre se stessi a non avere paura di vivere le proprie emozioni e i propri sogni in libertà.

Il video di Via di qua di J-Ax

Il videoclip, vero e proprio cortometraggio, mostra questa tematica importante attraverso la storia Elisa, che ricerca la sua identità in un mondo di regole precostituite.

Fin da quando la sua mamma scopre di aspettare una bambina, la famiglia ha precise aspettative. Elisa ne soffre ma, come si conviene deve fare quello che vogliono i suoi genitori.

Passano gli anni ma lei rincorre il desiderio di scappare da una vita che non le appartiene, cerca di trovare qualcuno che la comprenda con cui condividere cio’ che sente, cio’ che ama, cio’ che le piace. La sua ricerca della felicita’ e’ legata al sentirsi libera di vivere i suoi sentimenti, al sentirsi libera di fare cio’ che sente e che le dona gioia e letizia.

Il video di J-Ax, girato tra la Lombardia e la Puglia, racconta con immagini di flashback il passato per trovarsi nel presente di Elisa, ormai adulta, che ha conquistato la sua liberta’ tanto da farne il suo credo, il suo manifesto e lottare affinche’ le stesse condizioni vengano sempre garantite a tutti.