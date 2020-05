Skam Italia 4: come finisce la storia di Elia? SPOILER!

La quarta stagione di Skam Italia si è conclusa con un finale a dir poco commovente che non chiude solo il cerchio per Sana (Beatrice Bruschi) ma anche per molti altri personaggi della serie o, almeno, ci raccontano come procede la loro vita. In particolare proprio l’ultimo episodio di questa stagione, non si concentra più solo sulla nostra protagonista ma cerca di darci uno spunto anche su tutti gli altri.

Da un lato ci sono le nostre coppie che si trovano alle prese con problemi e non solo. Vengono sviscerati in un modo o nell’altro tutti i personaggi, chi più e chi meno. Tra questi c’è anche Elia Santini, interpretato da Francesco Centorame. Un personaggio che è stato un po’ ai margini per tutte queste quattro stagioni, salvo fare capolino nell’ultima prendendosi una cotta proprio per la ragazza musulmana.

Come si conclude la storia di Elia in Skam Italia 4?

Elia parla con Filippo valutando la possibilità di trasferirsi nella stanza di Eleonora (pagando l’affitto). Con la fine del liceo il ragazzo sogna un futuro lontano dalla sua casa e lontano dal padre, con il quale probabilmente non è molto legato. Con l’addio alla vecchia vita e la maturità in arrivo il sogno di indipendenza si fa sempre più forte per lui.

Dall’altro lato la sua cotta per Sana non sembra essere passata, nonostante la ragazza abbia messo in chiaro di non essere interessato, soprattutto perché Elia non è musulmano. A nulla sono valsi i tentativi del ragazzo di conquistarla. Un po’ rassegnato mentre si trovano a casa di lei intraprende una conversazione con Emma Covitti (una delle UFB) che nella seconda stagione aveva frequentato Martino. La ragazza confessa ad Elia che avrebbe voluto baciarlo quella sera a casa di Federica e i due si scambiano uno sguardo di intesa. Che ci sarà un futuro per loro due?