SKAM Italia 5 – che film guardano Elia e Viola?

Che film guardano Elia e Viola in SKAM Italia 5? Uno degli elementi della relazione tra i due protagonisti della quinta stagione della serie di Netflix è il fatto che i due parlano spesso di vedere un vecchio film insieme che è molto importante per lui. Il film in questione è Blow-Up un film del 1966 di Michelangelo Antonioni.

SPOILER ALLERT! Attenzione questo articolo da questo punto in poi contiene spoiler di SKAM Italia 5!

Blow Up in SKAM Italia 5:

Il film viene citato per la prima volta da Elia nel terzo episodio della serie quando, al parco con Viola (Lea Gavino), le chiede di dargli la rivincita a ping pong; i due si sono conosciuti ad un campo estivo sette anni prima e lei lo ha battuto al torneo di tennis tavolo. I due vorrebbero giocare ma non hanno le racchette, quindi il personaggio di Francesco Centorame suggerisce di fare come in Blow-Up, nel quale c’è una scena in cui i protagonisti mimano di giocare a tennis senza racchette o palline.

Nel quarto episodio di SKAM Italia 5, invece, Viola nota in camera di Elia una pila di vecchie videocassette e lui confessa che ha tenuto quelle dei film preferiti di sua mamma e che guardavano insieme quando era piccolo; la mamma del protagonista è scomparsa quando lui aveva 12 anni.

Viola suggerisce che possono guardare Blow-Up, ma lui confessa di non avere il videoregistratore, così nell’episodio successivo lei si presenta con un regalo speciale: proprio un videoregistratore. La loro relazione, però, si complica e non hanno più occasione di guardare il film, finché nell’episodio nove, dopo aver fatto la famosa rivincita a ping pong, Viola porta Elia in un piccolo cinema club dove trasmettono Blow -Up.

Il ragazzo confessa che in realtà lui non ha mai visto l’inizio del film perché aveva una cassetta registrata dalla tv e mancavano i primi 5 minuti.

Blow-Up di Michelangelo Antonioni:

Blow-Up è un film del 1966 diretto da Michelangelo Antonioni, ispirato al racconto Le bave del diavolo dell’argentino Julio Cortázar. La pellicola ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1967 e nel cast c’erano attori molto noti al tempo come come David Hemmings, Vanessa Redgrave e Jane Birkin (quella a cui è dedicata l’omonima borsa di Hermes, ndr).

Trama:

Thomas, un fotografo, annoiato dal fascino sensuale delle modelle che passano nel suo studio e nella sua vita, per reazione si propone di realizzare un fotolibro che vuol essere uno studio della vita di Londra in tutta la sua realtà.