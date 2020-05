Jennifer Poni de Il Collegio fa arrabbiare i fan di Skam Italia

Jennifer Poni, ex alunna della terza stagione de Il Collegio, ha partecipato di recente e in qualità di ospite alla Fandom Vibes. Si tratta di una convention organizzata dalla Kinetic Vibe che ha ospitato diversi volti noti del piccolo schermo.

La ragazza ha commentato su TikTok la sua partecipazione. E più precisamente il video in cui la Poni appare in compagnia di Federico Cesari, di Rocco Fasano e di Francesco Centorame.

La ragazza ha dichiarato di aver iniziato a seguire da poco la serie, che tornerà il prossimo 15 maggio con la quarta stagione. “Ho guardato per la prima volta Skam Italia e guardando questi attori mi dico ‘Ma io questi attori li ho già visti'”. Sono queste le parole di Jennifer Poni prima di mostrare una serie di foto che la ritraggono insieme ai protagonisti.

Il TikTok è stato prontamente postato da una fan di Skam su Twitter e questo, purtroppo, ha scatenato una serie di (esagerate) reazioni. In molti hanno criticato la ragazza per aver partecipato a un incontro dedicato alla famosa serie che però lei non aveva mai visto prima. E per giunta di essersi fatta fotografare insieme agli attori della serie ma senza conoscerli.

“Cioè fatemi capire, questa si fa le foto con gli attori di Skam italia a un incontro di Skam italia quando non ha la minima idea di chi siano e non ha mai visto la serie?“. Questo è uno dei commenti più taglienti rivolti contro la nostra povera Jennifer.

A dire il vero, Jennifer Poni, non ha partecipato ad un evento interamente dedicato a Skam Italia in qualità di fan. Ma, allo stesso modo degli attori, è stata ospite di questo evento che era dedicato a varie figure dello spettacolo, lei inclusa.