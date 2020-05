Nicole Rossi parla del suo libro, de Il Collegio e di Pechino Express (intervista)

Noi di GingerGeneration.it abbiamo intervistato Nicole Rossi in occasione dell’uscita del suo primo libro ISOLAMENT(E)O, Il diario che non ho MAI scritto. Ma abbiamo anche chiacchierato con lei de Il Collegio, della sua vittoria a Pechino Express, del suo rapporto con Jennifer Poni e il resto dei suoi ex compagni di avventure nel reality.

In merito al suo libro autobiografico, Nicole ci ha parlato soprattutto della premessa, della vera intenzione che c’è dietro questo avvincente racconto, una storia non banale fatta di tanti capitoli differenti, dedicati ad altrettante persone diverse.

Ovviamente, non potevamo non chiederle de Il Collegio, ma con particolare riguardo a un singolo aspetto specifico. Quello degli attacchi d’ansia, problematica subentrata in maniera preponderante nella vita di Nicole Rossi proprio dopo l’esperienza nel docu-reality di Rai 2.

Non perdetevi la nostra video intervista per scoprire tutti i dettagli sulla sua partecipazione al programma, sul suo legame con gli ex collegiali, compresa l’amica Jennifer Poni! Proprio con lei, come sappiamo, Nicole ha vissuto un’incredibile avventura che le ha portate a vincere un altro reality, Pechino Express.

Il capitolo del libro dedicato a questo viaggio, scritto dopo che l’ex collegiale era già rientrata in Italia, ci parla della parte emotiva, di quella parte che non abbiamo potuto vedere attraverso il piccolo schermo. Nicole Rossi ci ha parlato di tutto quello che quest’insolita immersione nella cultura orientale le ha lasciato e che ora è impresso nella sua memoria.

Scoprirete quali sono i momenti e i luoghi che ricorda con maggiore gratitudine e quali invece sono per lei motivo d’imbarazzo.

Infine, ci siamo soffermati con Nicole anche sui suoi obiettivi per il suo futuro, o meglio dei suoi sogni, come sottolinea lei. Ecco cosa abbiamo scoperto a questo proposito!

