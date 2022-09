SKAM Italia 5: Luchino e Silvia stanno ancora insieme?

Luchino e Silvia avevano avuto un lieto fine nella quarta stagione, ma stanno ancora insieme in SKAM Italia 5? Moltissimi fan adorano i personaggi interpretati da Nicholas Zerbini e Silvia Ragusa, soprattutto per lo sviluppo che ha avuto il loro rapporto nel corso delle stagioni; alla fine della quarta stagione le ultime barriere sono cadute li avevamo lasciati felici in camera di Silvia.

Come era finita la storia di Luchino e Silvia in SKAM Italia 4:

Alla fine di SKAM Italia 4 tra i due, che sono sempre stati leggeri e divertenti, c’è per la prima volta un momento di serietà e onesta dolcezza. Hanno in comune più di quanto pensassero: entrambi pensano di essere molto meno di quello che sono.

Cosa abbiamo scoperto di lei? Che la situazione familiare di Silvia è un disastro che si ripercuote silenziosamente nella vita della ragazza. Quando Luchino è costretto a nascondersi nell’armadio della ragazza per l’arrivo improvviso del padre di lei, scopriamo che Silvia, al contrario di quanto dà a vedere, ha i suoi problemi.

Nella breve visita del padre (Pietro Ragusa), intuiamo che i suoi problemi alimentari, quel sentimento di inferiorità che soffre continuamente sono, come capita spesso, una conseguenza della situazione a casa. Fortunatamente, alla fine, la ragazza scopre di avere Luchino al suo fianco, una presenza positiva nella sua vita.

Luchino e Silvia stanno ancora insieme?

SPOILER ALLERT! Attenzione questo articolo da questo punto in poi contiene spoiler di SKAM Italia 5!

La quinta stagione di Skam Italia si apre subito con la coppia profondamente in crisi: sappiamo che stanno ancora insieme, ma la situazione è precaria. Al momento Silvia si rifiuta di parlare e vedere Luchino perché ha scoperto che commesso qualcosa qualcosa di abbastanza grave che potrebbe compromettere la fiducia nella coppia in modo irreversibile.

Il ragazzo, infatti, nel periodo in cui Silvia non si sentiva ancora pronta ad ufficializzare la relazione, ha mandato dei nudes ad un’altra ragazza… tra l’altro spontaneamente se senza che lei gliele avesse chieste. Pessima mossa Luchino!

Per quasi tutta la stagione la ragazza non sembra disposta a perdonarlo; ad un certo punto, però, Edoardo, tornato dagli USA, parla con Luca e gli rivela che la stessa Silvia aveva mandato a lui dei nudes prima che si mettesse con Eleonora. Il manager dei Contrabbandieri decide, però, di non rinfacciare alla fidanzata questa ipocrisia, ma cerca di farsi perdonare in altro modo.

Silvia viene a sapere di questa cosa e confessa al personaggio di Nicholas Zerbini di essere rimasta molto colpita dalla sua maturità e lo bacia. Dramma risolto! Alla fine di SKAM Italia 5 Luchino e Silvia stanno ancora insieme.