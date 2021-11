Sex education: l’audiolibro della serie Netflix letto da Pietro Turano

Sex Education è una delle serie più viste degli ultimi anni. Domani, in occasione dell’uscita e della Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS/HIV del 1 dicembre, ci sarà un evento speciale per riflettere sui temi. All’evento sarà presente Pietro Turano (SKAM) che ha donato la sua voce per l’audiolibro. Insieme a lui dalle 19 ci sarà anche Francesca Cavallo.

Sinossi. Sex Education: il viaggio è l’unico romanzo ufficiale della serie Netflix omonima. ll fratello di Maeve è in guai seri e ha un disperato bisogno che lei lo raggiunga e lo aiuti a venirne fuori. Gli amici Aimee, Otis ed Eric, sono sempre al fianco di Maeve. La ragazza ha un carattere spigoloso e indipendente ma loro la accompagneranno in questo viaggio che sarà anche una nuova occasione per passare del tempo insieme.

