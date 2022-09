Chi è il coinquilino perfetto di SKAM Italia 5? La risposta del cast

Chi è il coinquilino perfetto tra i personaggi ed il cast di SKAM Italia 5? Nella quinta stagione della serie abbiamo amato la dinamica che si crea in Casa Sava tra gli inediti coinquilini Filippo, Elia, Martino e Niccolò e ci siamo chiesti con chi dell’universo dei Contrabbandieri, secondo gli attori, sarebbe bellissimo convivere.

SKAM Italia 5 – Intervista al cast:

Ho avuto la possibilità di intervistare Pietro Turano, Federico Cesari e Rocco Fasano, rispettivamente Filippo, Martino e Niccolò, e parlare un po’ di questa attesissima quinta stagione di SKAM Italia, che è disponibile dal 1° Settembre su Netflix.

Ognuno dei loro personaggi sostiene Elia (Francesco Centorame) nel suo percorso di accettazione di se ed ho chiesto ad ognuno degli attori, secondo loro, in che modo i propri personaggi lo sostengono in questo viaggio. Ovviamente poi non potevo non chiederli anche chi secondo loro sarebbe il personaggio (e l’attore) migliore con cui condividere la casa.

Guarda l’intervista esclusiva al cast:

Trama di SKAM 5:

Elia le ha tutte: è bello, simpatico, intelligente, popolare ed è il cantante di un gruppo. Stuoli adoranti di ragazze del suo liceo non vedrebbero l’ora di uscire con lui, eppure non ha mai avuto una relazione seria. “Sei un puttaniere” pensano tutte. Ma è davvero così? Ovviamente no. Come sempre le cose sono più complicate di come appaiono. Ed è proprio sulla complessità della vita di Elia che si concentrerà la quinta stagione di Skam Italia.

Vergogna. Pressione sociale. Un senso di alterità rispetto ai propri amici. Nella nuova stagione i temi cardine della serie si intrecciano con ciò che Elia vive in prima persona.

Siamo a pochi mesi dall’esame di maturità raccontato sul finale della quarta stagione. Ma invece di frequentare l’università come tutte le sue vecchie amiche e amici, Elia si ritrova di nuovo al liceo dopo essere stato bocciato. Ma ovviamente senza Giovanni, Martino e Luchino, Eva, Silvia, Sana e Federica, quel posto non è più lo stesso. Elia odia tutto e tutti e il suo unico obiettivo è quello di andarsene il prima possibile.

Anche perché vedersi con gli altri e fare le prove della suo gruppo è diventato sempre più difficile. Da quando vive a casa di Filippo, poi, Elia deve preoccuparsi anche dell’affitto da pagare, visto che suo padre non ha nessuna intenzione di aiutarlo dopo che lui si è fatto bocciare. Le cose diventeranno ancora più complicate quando Elia entra senza molta convinzione in una lista candidata alle elezioni studentesche, al cui interno c’è una ragazza che fin da subito lo metterà in crisi: Viola.

Nonostante nel recente passato abbia dovuto affrontare una situazione difficile, Viola è rimasta una persona stupenda, solare, dolce e combattiva. È tutto quello che Elia ha sempre desiderato in una ragazza ma, come al solito, non vuole davvero esplorare l’ipotesi di entrare in una relazione. Ma se è lui ad allontanarla perché sembra soffrire così tanto? Qual è il segreto che Elia non riesce a confessare a nessuno?

Elia ha un’enorme ansia da prestazione legata alle dimensioni decisamente sotto la media del suo pene. “Non mi entra nei preservativi” confesserà con grande vergogna agli amici. Ipoplasia peniena, per usare l’espressione più corretta. Una condizione che riguarda all’incirca lo 0,6 percento della popolazione. Una diversità determinante nel confronto con gli altri e con gli standard che la nostra società ci impone. È la paura di questo confronto che ha sempre portato Elia a scappare da qualsiasi relazione prima ancora che qualcosa potesse nascere. Ma se vuole essere felice, Elia dovrà prendere coraggio e affrontare finalmente le sue paure e le sue insicurezze.