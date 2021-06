X Factor 2021: perché Ludovico Tersigni non ha un profilo Instagram

Il conduttore della prossima edizione di X Factor, Ludovico Tersigni, ha spiegato perché non ha un profilo Instagram e nessun altro account social. Una scelta apparentemente coraggiosa per un 25enne di oggi. Ma che è in realtà dettata semplicemente dal buon senso. L’attore ha svelato le sue motivazioni in un’intervista per Il Corriere della Sera:

“Senza social sto benissimo. Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro, i social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli. Finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione. Cerchi sempre una nuova cosa, la foto più f**a di quella che hai appena visto. Non ce la faccio, sono uno soltanto e lì ci sono troppe cose da seguire”.

Dietro la scelta di non avere un profilo Instagram di Ludovico Tersigni, né tantomeno un profilo su TikTok o Facebook, ci sarebbero dunque delle ragioni personali e molto soggettive. Tuttavia, l’attore ha rivelato che anche dal punto di vista professionale, il fatto di non essere sui social sia per lui l’opzione più giusta.

“Per chi lavora con l’immagine c’è anche il rischio di un’inflazione, ti fa perdere credibilità. Ti dà in pasto a un pubblico che non ti conosce. Senza social ho la vita mia e faccio come mi pare“, ha aggiunto Ludovico.

Perché Ludovico Tersigni è stato scelto per X Factor 2021

Ma perché è stato scelto il protagonista di Skam Italia come presentatore di X Factor 2021? La risposta è semplice: attirare la Generazione Z!

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, afferma: “Nella scelta del nuovo conduttore di X Factor, abbiamo deciso di lasciarci guidare da due capisaldi della storia di Sky. La ricerca del talento e il desiderio costante di metterci alla prova. Con Ludovico siamo convinti di aver trovato un nuovo punto d’incontro tra questi due elementi: un talento che racchiude in sé l’autenticità, la freschezza, il fervore creativo dei vent’anni e la volontà – la sua, ma anche la nostra – di intraprendere una sfida su un nuovo territorio, con un nuovo racconto. Siamo felici di avere Ludovico con noi, e non vediamo l’ora di poterlo accogliere sul palco di X Factor 2021, che ora sarà anche, e soprattutto, il suo palco”.