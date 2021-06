Il Collegio: Nicole Rossi in un nuovo talent dedicato alla pasticceria

Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, il gruppo Discovery ha annunciato oggi le novità previste per la prossima stagione televisiva. Il servizio streaming del gruppo che ha appena lanciato Love Island Italia, ha presentato dunque dei nuovi format. Oltre al ritorno di Clio Make Up, prenderà il via un nuovo talent show a tema culinario. Tra i protagonisti avremo anche Nicole Rossi che ha debuttato in tv partecipando alla terza edizione de Il Collegio.

Tarabaralla – Finchè c’è Dolce c’è Speranza è questo il titolo della trasmissione. Nel nuovo format gli influencer e le celebrity metteranno a dura prova il pastry chef Damiano Carrara nel tentativo di realizzare dolci pronti per essere postati (e approvati) sui social network.

Ovviamente non sempre il risultato di grandi sforzi non sarà all’altezza. Per riuscire nell’impresa, gli studenti (Michela Giraud, Valeria Angione, Tommy Cassi, Nicole Rossi, Francesco Oppini, Giulia Valentina) dovranno superare diverse prove, sia teoriche che pratiche.

Dopo il docu-reality di Rai Due, Nicole Rossi non ha nascosto di voler lavorare in televisione, quindi per lei la partecipazione a varie trasmissioni televisive come questa ha il valore di un’esperienza lavorativa a tutti gli effetti. Diversamente da quella de Il Collegio, come lei sottolinea, in cui non ci sarebbe stato nessun compenso economico, ma solo l’enorme vantaggio di tanta visibilità.

Il format che la vedrà partecipare (che andrà in onda su Discovery + e successivamente in chiaro su Real Time), non è però l’unica novità presentata dal gruppo.

Wild Teens – Contadini in erba è un esperimento sociale che vede 14 ragazze e ragazzi di città alle prese con la vita bucolica e che è stato inserito nel palinsesto del prossimo autunno di Nove. I protagonisti dovranno rinunciare ad ogni comodità a cui sono abituati, smartphone compresi, per calarsi nei panni di contadini alle prime armi.