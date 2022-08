La bambola di pezza: trailer, cast e trama del cortometraggio

La bambola di pezza è il cortometraggio che sarà presentato a Venezia 79 in occasione della quarta edizione di La Realtà che “non” Esiste. Prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, il corto è un progetto transmediale con lancio multipiattaforma altamente innovativo, pensato a scopo divulgativo e rivolto ad un pubblico giovane sempre più connesso al web.

La bambola di pezza il trailer

Visualizza questo post su Instagram A post shared by Nicola Conversa (@nirkiopnicola)

La bambola di pezza cast e trama

Il corto è interpretato da Mariasole Pollio, Giancarlo Commare, Tommaso Cassissa e Ludovica Coscione. Insieme a loro anche Claudia Gerini.

Al corto ha partecipato anche Carl Brave con la canzone della colonna sonora Insulti.

La bambola di pezza presenta una storia dalla forte valenza sociale che prende vita attraverso contenuti differenti, che lavorano in sinergia convogliando il pubblico in un unico grande racconto realizzato in diverse declinazioni crossmediali e multipiattaforma.

Il corto sarà presentato in anteprima come evento speciale in occasione di Venezia 79.

Trama

“Ero una bambola rotta, sognavo un ragazzo che con ago e filo fosse pronto a ricucirmi…”

Sognare, scrivere, raccontare. Le tue parole diventano una storia, il tuo diario on line diventa pubblico. Un modo per esprimersi, un modo per trovare altre anime con paure e passioni da condividere. Mia (Mariasole Pollio) ha 16 anni e proprio grazie al suo diario virtuale conosce Tommaso (Giancarlo Commare), sensibile, attento, pieno di energia: un principe azzurro che sembra fatto su misura per lei.

Un incontro magico fatto prima di chat poi di videochiamate fino al fatidico: voglio incontrarti dal vivo…

La bambola di pezza il progetto

Il progetto è stato realizzato come:

cortometraggio lineare in contemporanea alla proiezione ufficiale alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà lanciato in esclusiva su RaiPlay con l’opzione dell’audiodescrizione e sottotitoli e versione LIS realizzata da Rai Pubblica Utilità. cortometraggio in Virtual Reality 360 contemporaneamente sarà pubblicato sulla App Rai Cinema Channel VR, disponibile su App Store, Play Store e Oculus un Artwork realizzato da Josephine Yole Signorelli @Fumettibrutti Una serie Podcast in 5 puntate in collaborazione con RaiPlay Sound

Vi potrebbe interessare anche:

L’ombra di Caravaggio: cast, trailer e anticipazioni del film

Venezia 79: curiosità, ospiti e anticipazioni sulla Mostra del Cinema

Pinocchio Disney+: cast, trailer e trama del live action Disney