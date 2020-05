La quarta stagione di SKAM Italia 4 ci ha portato nel mondo di Sana ed ovviamente introdotto ad un nuovo gruppo di personaggi molto interessanti. Primo fra tutti Malik, love interest della protagonista, interpretato da Mehdi Meskar.

Il ragazzo, amico del fratello di Sana, cattura sin da subito l’attenzione del personaggio di Beatrice Bruschi, ma il rapporto tra loro sembra minato da diversi ostacoli. Primo su tutti, probabilmente, l’incapacità di Sana di esprimere i suoi sentimenti.

L’arrivo di Malik in SKAM Italia 4:

L’arrivo del sorriso rassicurante di Malik e le sue scelte di vita mettono scuotono le certezze di Sana e sono stata contenta di aver avuto l’opportunità di parlarne con Mehdi Meskar. Durante l’intervista mi ha raccontato qualcosa su di lui, cosa ha imparato dal suo personaggio, di come è stato accolto dal cast di SKAM e del suo rapporto con Beatrice Bruschi.

Nato a Reggio Calabria nel 1995, cresciuto a Treviso e di origini magrebine, il nuovo attore di SKAM Italia 4 ha già all’attivo un’interessante carriera nel mondo del cinema e della TV.

Guarda la nostra intervista esclusiva con Mehdi Meskar:

SKAM Italia 4 - Mehdi Meskar racconta chi è Malik e il rapporto con Sana e Beatrice Bruschi

Alla regia di SKAM Italia 4 Ludovico Bessegato, sceneggiatore della serie e showrunner per Cross Productions fin dalla prima stagione, che si è avvalso della collaborazione — come consulente alla sceneggiatura -- di Sumaya Abdel Qader, sociologa, scrittrice con all’attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne.

I 10 nuovi episodi che sono disponibili su TIMVISION e su Netflix il 15 maggio.