Sanremo 2026 – seconda serata: ospiti, ordine d’uscita e scaletta

Gli ascolti non hanno premiato la prima serata, ma stasera il carrozzone di Sanremo 2026 torna in prima serata con la gara tra i Big e molto altro. Martedì ha ottenuto il 58% di share con un ascolto medio di 9.6 milioni di telespettatori.

Questa serata inizierà anche la gara delle “Nuove Proposte”, che sarà lanciata da Gianluca Gazzoli, e la presenza di un nuovo regolamento per il televoto, che spera di limitare gli eventi di televoto massivo.

Ospiti della prima serata di Sanremo 2026:

Sul palco ci saranno al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini come co-conduttori anche Pilar Fogliati, Lillo Petrolo e Achille Lauro (che avrà anche un momento musicale in cui duetterà con la Pausini). Continuano le esibizioni di Max Pezzali, che si esibirà ogni sera dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo, e sul palco dal Suzuki Stage di Piazza Colombo, invece, canterà Bresh.

Ci sarà anche una celebrazione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Milano Cortina con la presenza delle campionesse olimpiche Francesca Lollobrigita e Lisa Vittozzi (purtroppo Arianna Fontana non sarà presente per motivazioni legate alla salute), a rappresentare le paraolimpiadi ci saranno invece atleti gli paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra.

Ci sarà anche anche Fausto Leali: a lui sarà consegnato il premio alla carriera.

Ordine di uscita dei cantanti nella prima serata:

Bambole di Pezza Chiello Dargen D’Amico Ditonellapiaga Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Ermal Meta Fedez e Masini Fulminacci J-Ax LDA & AKA 7evan Levante Nayt Patty Pravo Tommaso Paradiso

Nuove Proposte in gara: