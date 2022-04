Achille Lauro – Stripper: testo e audio della canzone di Eurovision 2022

Achille Lauro rappresenterà San Marino ad Eurovision Song Contest 2022 con la sua canzone intitolata Stripper.

Il cantante italiano ha vinto la prima edizione di Una Voce Per San Marino, contest creato dal piccolo stato e che ha visto la partecipazione di concorrenti Emergenti e di artisti Big del settore musicale.

L’artista, che ha partecipato in questo stesso anno anche al Festival di Sanremo con il suo brano Domenica, all’Eurovision ha scelto di portare dunque una canzone differente.

Stripper è un brano che lo stesso Achille ha definito con queste parole: “Punk rock con un sapore nuovo, internazionale, di estrema energia”.

Il video di Stripper di Achille Lauro a Eurovision Song Contest 2022

Testo Stripper di Achille Lauro

È uno stripper, sì questo amore è uno strip club, yeah

il mio cuore in un freezer, freezer

sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

questo è un film, London Calling, corri

I love Britney

è il diavolo in una Birkin

Ma che stupida voglia che ho

quella stupida voglia

metto la gonna più corta che ho

e vado fuori, ah, e vado fuori di me

I don’t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi può giudicare

ti fidi di me

che stupido uomo

Cow boy, il mio cuore è il suo sex toy

il mio bad boy

Madonna su Play Boy

è una Barbie

ha seicento cavalli

Io il suo Beagle

è il mio personal Jesus

I don’t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi può giudicare

ti fidi di me

che stupido uomo

Ma che stupida voglia

ma che stupida voglia

metto la gonna più corta che ho

e vado fuori, ah, e vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho

ma guarda che donna che sono

nessuno mi può giudicare

ti fidi di me

che stupido uomo

I don’t know

Cosa ne pensate di Stripper di Achille Lauro?