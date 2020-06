Sotto il sole di Riccione: chi è Cristiano Caccamo che interpreta Ciro

Si intitola Sotto il sole di Riccione il nuovo film di Netflix, una commedia estiva ambientata ai giorni nostri ma che strizza l’occhio al cult Sapore di mare. Non a caso alla sceneggiatura c’è Enrico Vanzina e dietro alla macchina da presa il duo romano YouNuts! già registi del videoclip Sotto il sole di Riccione dei Thegiornalisti.

Interpretato da un cast di giovani attori, il film è una storia corale in cui si intrecciano le vicende di vari personaggi. Tra gli interpreti c’è anche Cristiano Caccamo che veste i panni di Ciro. Arrivato sulla riviera romagnola per trovare fortuna come cantante, il ragazzo napoletano dovrà fare i conti anche con i suoi sentimenti scegliendo tra una relazione ormai finita e un nuovo amore.

Sotto il sole di Riccione arriverà su Netflix dal 1° luglio.

Chi è Cristiano Caccamo?

Classe 1989, Cristiano debutta al cinema nel 2014 con La corsa. Tuttavia è sul piccolo schermo che l’attore si fa conoscere grazie alla partecipazione a fiction di successo come Don Matteo, Il paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti e Provaci ancora prof!.

Cristiano è molto attivo anche in teatro dove ha portato in scena per ben due volte la piece Molto rumore per nulla e come attore di videoclip. L’anno scorso era tra le comparse del videoclip Non aver paura di Tommaso Paradiso.

La trama del film

Nel cuore della riviera romagnola, a Riccione, d’estate arrivano ragazzi da tutta Italia.

Ciro (Cristiano Caccamo) arriva dal sud e sogna di diventare un cantante, tenta un provino ma qualcosa va storto. Diventa bagnino, attirando su di sé le attenzioni di tutte le ragazze.

Marco (Saul Nanni) è da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso), ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi. In suo aiuto arriverà Gualtiero (Andrea Roncato) playboy e bagnino a riposo, deciso a condividere i suoi segreti con un ragazzo a cui sembra manchi decisamente l’audacia.

Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un ragazzo non vedente che viaggia con sua madre (Isabella Ferrari), una donna apprensiva e molto protettiva. Quest’anno però Vincenzo ha deciso di lasciare la mamma sotto l’ombrellone e farsi degli amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo, ognuno diverso dall’altro ma uniti da una grande amicizia.