Fabbricante di lacrime: il libro di Erin Doom diventerà un film

Dopo aver conquistato milioni Fabbricante di lacrime di Erin Doom diventerà un film. A rivelarlo è la Salani Editore che svela che i diritti sono stati opzionati da Colorado Film.

Pubblicato inizialmente su Wattpad, il libro è diventato velocemente un caso letterario grazie ai social. Successivamente Salani ne acquistato i diritti pubblicando un’edizione rivista. Attualmente il libro è ancora uno dei primi quattro libri più letti in Italia dopo aver mantenuto il primo posto a inizio 2022 per ben cinque settimane.

Fabbricante di lacrime sarà presto pubblicato anche in altri paesi d’Europa e nel mondo.

Dell’autrice del libro non si sa nulla se non che scrive sotto psudonimo anglofono, sebbene sia nata e cresciuta in Italia. Pare che abbia studiato Giurisprudenza.

La trama del libro

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia.

Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un’indole oscura.

Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile. Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si fa improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a tutto per difendere il suo sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi che la tormentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di cui porta il nome.