Summertime cast: Ecco chi è Amanda Campana ovvero Sofia

Da oggi è disponibile su Netflix Summertime, la serie ispirata a Tre Metri sopra al ciel (guarda il trailer). Il cast di questa nuovo progetto tutto italiano è molto giovane e perlopiù poco noto ad eccezione di Ludovico Tersigni. Conosciamo meglio la migliore amica della protagonista Sofia interpretata dall’esordiente Amanda Campana.

Guarda la nostra intervista ai protagonisti di Summertime:

Summertime - Netflix: Intervista a Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe

Amanda Campana è modella, make up artist e attrice. Il 2020 sembra essere il suo anno per quest’ultima carriera non solo per Summertime. Infatti, ha partecipato anche al cast del film Bastardi a mano armata con Marco Bocci. Amanda vive a Milano ed è molto attiva su Instagram.

Possiede una grande autoironia come dimostrano gli scatti spontanei e le didascalie nelle sue foto. La giovane attrice è fidanza con il dj e musicista Slait. Lo scorso novembre è morto il suo cagnolino a cui era molto legata. Ha uno stile alternativo, un po’ maschile e diversi tatuaggi ma negli scatti da modella sa essere anche elegante.

Ecco alcuni delle foto dell’attrice di Summertime su Instagram: