Summertime 3 – Netflix: Chi è Cristiano Caccamo ovvero Luca

Da domani sarà disponibile su Netflix la terza e ultima stagione della serie italiana Summertime. Il pubblico ritroverà Coco e gli altri protagonisti e li seguirà nell’estate romagnola. Tra le new entry avrà un ruolo di particolare rilievo Luca, interpretato da Cristiano Caccamo. Conosciamo meglio questo attore

Cristiano Caccamo nasce a Taurianova, in Calabria, il 21 marzo 1989. Il padre Michele Caccamo è scrittore e poeta. Cristiano lascerà presto la famiglia per trasferirsi a 15 anni ad Assisi in Umbria in un convitto e si diplomerà poi al centro sperimentale di cinematografia. Il suo esordio è a teatro nel 2010. Nel 2014 prende parte a La vita oscena di Renato De Maria. Il suo primo film da protagonista è Cenere, uscito nel 2014, dove interpreta Julien, un artista di strada ribelle.

Il debutto televisivo arriva nel 2015, prima con Questo è il mio paese, dove interpreta Cosimo, figlio di un latitante, e poi ne Il paradiso delle signore. Nel 2017 entra a far parte del cast di Che Dio ci aiuti dove intrepreta il ruolo di un giovane cardiochirurgo. Nel 2018 esordisce nella serie TV Don Matteo, nei panni di Giovanni Santucci. Fa parte del cast di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo.

L’attore di Summertime è molto riservato sulla sua vita privata. Tra le sue migliori amiche c’è Diana Del Bufalo che però ha sempre rispettato la privacy del collega e amico. In alcune uscite insieme ha per esempio oscurato il volto della fidanzata per mantenere il segreto.

