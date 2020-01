Louis Tomlinson – Walls: Tutte le canzoni, i testi e le traduzioni del disco

Il debutto discografico di Louis Tomlinson è finalmente arrivato. Oggi, 31 Gennaio, è finalmente uscito il primo album disco solista dell’ex membro degli One Direction. Sembra strano dirlo perché negli anni Louis ci ha fatto ascoltare molti singoli, proprio di questo stesso disco ne avevamo ascoltate già sette, ma i suoi brani non erano ancora stati raccolti tutti in un progetto unico.

L’artista inglese conta una serie di singoli di successo come solista inclusa la collaborazione con Bebe Rexha in Back To You, e il singolo Just Hold On con la partecipazione di Steve Aoki. Walls è stato anticipato dalla title track, firmata dallo stesso Louis e da Noel Gallagher. La vera consacrazione di Louis Tomlinson è arrivata nel 2019 con il debutto solista del cantautore. A marzo pubblica il singolo Two Of Us che arriva dopo la perdita della madre avvenuta due anni prima. Nello stesso anno vengono poi rilasciati anche Kill My Mind, We Made It e Let It Break Your Heart, tutti brani inseriti nell’album Walls, che contiene un totale di 12 canzoni.

In questi anni gli ex 1D hanno pubblicato musica solista, con diversa fortuna, e speriamo che il primo album di Louis possa piacere alle fan dell boy band. Sicuramente sin dalla mezzanotte del 31 Gennaio, Walls era trending topic su Twitter.

Ascolta qui tutte le canzoni di Walls di Louis Tomlinson:

Clicca sui titoli delle canzoni per scoprire audio, testo e traduzione (In Aggiornamento):

Kill my mind

Don’t let it break your heart

Two of us

We made it

Too Young

Walls

Habit

Always you

Fearless

Perfect now

Defenceless

Only the brave

Il tour di Louis Tomlinson:

Questi brani, vi ricordiamo, avremo la possibilità di ascoltarli presto dal vivo! Louis tornerà presto anche ad esibirsi in tour. A marzo di quest’anno, l’artista salirà infatti sul palco del Fabrique di Milano in occasione del suo primo vero tour solista. E proprio pochi giorni fa ha annunciato anche tornerà in estate con ben tre date: mercoledì 29 luglio 2020 a Milano, giovedì 30 luglio 2020 a Udine e venerdì 31 luglio 2020 a Roma. Scopri qui tutte le informazioni ed i prezzi dei biglietti.