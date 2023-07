Louis Tomlinson – The Away From Home Festival: info, biglietti e come raggiungerlo

Louis Tomlinson sta per tornare in Italia al The Away From Home Festival. Dopo Lana Del Rey anche l’ex One Direction si esibirà nell’ormai celeberrimo Lido di Camaiore, in Italia, sabato 19 agosto.

Louis Tomlinson – concerto in Italia:

La sede del concerto di Louis Tomlinson in Italia sarà il Parco BussolaDomani, situato proprio di fronte alle splendide spiagge della Toscana. I fan potranno trascorrere la giornata sulle spiagge sabbiose di Lido di Camaiore prima di dirigersi dall’altra parte della strada per entrare al festival.

L’evento di quest’anno vanta un’altra line-up stellare che include una delle più grandi esportazioni indie del Regno Unito, i Blossoms di Stockport, eroi dell’indie britannico The Cribs, oltre ad alcuni dei nuovi artisti più eccitanti del 2023: il rauco punk grezzo degli HotWax e Andrew Cushin di Newcastle e altri ancora da annunciare!

Il festival sarà inoltre caratterizzato da dj set durante tutta la giornata di Abbie McCarthy di BBC Radio 1 – la voce della nuova musica indie nel Regno Unito – e della leggenda dei Libertines Carl Barât, che torna all’Away From Home Festival dopo aver dovuto purtroppo rinunciare all’evento dello scorso anno. Louis Tomlinson si esibirà in un set speciale da headliner per chiudere la giornata.

Louis con il suo World Tour ha attraversato il Regno Unito, l’Europa, gli Stati Uniti e il Sud America, con 19 concerti sold out nei palazzetti dell’America Latina, 1 sold out alla Wembley Arena di Londra e un emozionante show al The Dome della sua città natale, Doncaster. È poi arrivato anche in Asia e Australia, con altri 9 concerti sold out. In totale il tour ha venduto oltre 500.000 biglietti in tutto il mondo terminando il 3 settembre a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro, con uno show da record con 34 mila biglietti venduti.

I biglietti:

I biglietti per il concerto sono disponibili su Ticketone.it e Ticketmaster.it ed il prezzo unico per il posto in piedi è di € 63,25.

Come raggiungere il concerto:

Lido di Camaiore è una località balneare situata sulla costa della Toscana, tra Viareggio e Marina di Pietrasanta. È possibile raggiungerlo in treno da diverse città italiane, grazie alla presenza della stazione ferroviaria di Camaiore-Lido Capezzano, situata a pochi minuti dalla spiaggia. Diversamente l’altra principale stazione dei treni più vicina è Viareggio.

Un altro metodo che consigliamo se dovete andare al concerto di Louis Tomlinson è BusForFun. E’ stata organizzato, infatti, autobus da diverse città d’Italia a Lido di Camaiore che vi permetteranno di arrivare direttamente alla location del concerto e di condividere il viaggio con tante altre fan. Stessa cosa per il ritorno: le navette di Busforfun sono pensate per ripartire e riaccompagnare a casa le persone a concerto finito, nel rispetto degli orari e delle tempistiche dell’evento.

Dal momento che si tratta di una location non facile da raggiungere, vi suggeriamo di organizzarvi con anticipo. Sul sito di Busforfun potrete trovare tutte le indicazioni a riguardo le navette: in particolare gli orari (per l’andata e il ritorno) e il punto di raccolta. Inoltre, trattandosi di un servizio pensato per i giovani i prezzi sono molto convenienti.

Louis Tomlinson – Il nuovo disco:

L’11 novembre Louis ha pubblicato Faith In The Future. L’album è arrivato a due anni di distanza da Walls, il debutto solista di Tomlinson che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Per il nuovo album Louis ha collaborato con nomi del calibro di Mike Crossey, Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), e il frontman degli Hurts, Theo Hutchcraft. Louis ha lavorato all’album con un obiettivo molto preciso: produrre una serie di canzoni capaci di creare a un live show grandioso.