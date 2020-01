Louis Tomlinson – Always You: audio, testo e traduzione

Il debutto discografico di Louis Tomlinson è finalmente arrivato ed all’interno del disco troviamo anche la canzone Always You. Oggi, 31 Gennaio, è finalmente uscito il primo album disco solista dell’ex membro degli One Direction.

Sembra strano dirlo perché negli anni Louis ci ha fatto ascoltare molti singoli, proprio di questo stesso disco ne avevamo ascoltate già sette, ma i suoi brani non erano ancora stati raccolti tutti in un progetto unico. La vera consacrazione di Louis Tomlinson è arrivata nel 2019 con il debutto solista del cantautore.

A marzo pubblica il singolo Two Of Us che arriva dopo la perdita della madre avvenuta due anni prima. Nello stesso anno vengono poi rilasciati anche Kill My Mind, We Made It e Let It Break Your Heart, tutti brani inseriti nell’album Walls, che contiene un totale di 12 canzoni. L’ultimo singolo pubblicato è stata la title track Walls, scritta con Noah Gallagher.

Ascolta qui Aways You di Louis Tomlinson:



Testo di Always You:

[Verse 1] I went to Amsterdam without you

And all I could do was think about you

And oh, I should’ve known

I went to Tokyo to let it go

Drink after drink, but I still felt alone

I should’ve known

[Pre-Chorus] I went to so many placesLooking for you in the facesI can feel it, oh, I can feel it [Chorus] I’m wastin’ my time when it was always you, always youChasin’ the high, but it was always you, always youShould’ve never let you goShould’ve never let you go, my babyGo, oh-oh-oh [Verse 2] I went from LAX to HeathrowWalked through my door, but it felt nothing like home‘Cause you’re not homeWaiting to wrap your legs around meAnd I know you hate to smoke without meAnd, oh, now you know [Chorus] I’m wastin’ my time when it was always you, always youChasin’ a high, but it was always you, always youShould’ve never let you goShould’ve never let you go, my babyGo, oh-oh-ohShould’ve never let you goShould’ve never let you go, my babyGo, oh-oh-oh [Pre-Chorus] I went to so many placesLooking for you in the facesI can feel it, oh, I can feel it [Chorus] Wastin’ my time when it was always you, always youI was chasin’ the high, but it was always you, always youShould’ve never let you goShould’ve never let you go, my babyGo, oh-oh-ohShould’ve never let you goShould’ve never let you go, my babyGo, oh-oh-oh [Outro] My babyOh, my baby

Traduzione di Aways you:

[Verse 1] Sono stato ad Amsterdam senza di te

e tutto quello che sono riuscito a fare è stato pensarti

e oh, avrei dovuto saperlo

Sono andato a Tokyo per lasciarti andare

Drink dopo drink, mi sono comunque sentito solo

avrei dovuto saperlo

[Pre-Chorus] Sono andato in molti postiHo cercato te nei volti degli altriLo sento, oh, lo sento [Chorus] Ho perso tempo, ma sei sempre stata tu, sempre tuHo cercato il divertimento, ma sei sempre stata tu, sempre tuNon avrei mai dovuto lasciarti andareNon avrei mai dovuto lasciarti andare, piccola miaVai, oh-oh-oh [Verse 2] Sono stata a LAX e HeathrowHo attraversato la porta, ma non mi sono sentito a casaperché tu non sei a casaho aspettato che avvolgi le tue gambe intorno a mee so che odi fumare senza di meoh, e ora so [Chorus] Ho perso tempo, ma sei sempre stata tu, sempre tuHo cercato il divertimento, ma sei sempre stata tu, sempre tuNon avrei mai dovuto lasciarti andareNon avrei mai dovuto lasciarti andare, piccola miaVai, oh-oh-oh

Non avrei mai dovuto lasciarti andare

Non avrei mai dovuto lasciarti andare, piccola mia

Vai, oh-oh-oh

[Pre-Chorus] Sono andato in molti postiHo cercato te nei volti degli altriLo sento, oh, lo sento [Chorus] Ho perso tempo, ma sei sempre stata tu, sempre tuHo cercato il divertimento, ma sei sempre stata tu, sempre tuNon avrei mai dovuto lasciarti andareNon avrei mai dovuto lasciarti andare, piccola miaVai, oh-oh-oh

Non avrei mai dovuto lasciarti andare

Non avrei mai dovuto lasciarti andare, piccola mia

Vai, oh-oh-oh

Il tour di Louis Tomlinson:

[Outro] La mia piccolaOh, la mia piccola

Questi brani, vi ricordiamo, avremo la possibilità di ascoltarli presto dal vivo! Louis tornerà presto anche ad esibirsi in tour. A marzo di quest’anno, l’artista salirà infatti sul palco del Fabrique di Milano in occasione del suo primo vero tour solista. E proprio pochi giorni fa ha annunciato anche tornerà in estate con ben tre date: mercoledì 29 luglio 2020 a Milano, giovedì 30 luglio 2020 a Udine e venerdì 31 luglio 2020 a Roma. Scopri qui tutte le informazioni ed i prezzi dei biglietti.