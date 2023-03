Liam Payne ha supportato Louis Tomlinson alla première di All those Voices

Liam Payne ha dimostrato tutto il supporto per uno dei suoi compagni di avventura negli One Direction, Louis Tomlinson.

L’artista ha lasciato i fan senza parole con una vera e propria mini reunion, realizzata partecipando alla première del nuovo documentario di Louis.

L’evento relativo a All of those Voices (questo il titolo del film) si è tenuto ieri, giovedì 16 marzo, a Londra, in Inghilterra.

Il cantante di Strip That Down e la sua fidanzata Kate Cassidy sono stati ospiti d’onore della presentazione che ha avuto luogo al Cineworld Leicester Square.

Louis e Liam, tuttavia, non hanno posato insieme per le foto sul tappeto rosso. Non sono però mancati degli scatti che li ritraggono insieme e che mostrando quanto siano ancora molto legati.

La star protagonista del documentario ha invece scattato alcune foto ufficiali con il regista Charlie Lightening.

Anche le sue sorelle Daisy Tomlinson, Phoebe Tomlinson e Lottie Tomlinson (insieme al compagno Lewis Burton) erano lì per sostenere il fratello.

LOUIS TOMLINSON AND LIAM PAYNE IN 2023 pic.twitter.com/ZMCNWumIQp — َ (@larryshousei) March 17, 2023

Quando esce e di cosa parla il film

All of those Voices uscirà in alcune sale cinematografiche selezionate, in tutto il mondo, mercoledì 22 marzo. Guarda il trailer qui.

Se te lo sei perso, Louis ha recentemente rivelato i dettagli di cui è più orgoglioso per quanto riguarda i tempi che ha trascorso con la band.

“Quando penso a quanto sono orgoglioso dei One Direction, penso riguardi soprattutto il gruppo, ma se penso a ciò che mi rende più orgoglioso per quanto riguarda solo me, come individuo in quella band, è sicuramente aver avuto il maggior numero di crediti nelle canzoni. Questo mi fa sentire, sai, importante per la band, ed è tutto ciò che ho sempre voluto quando ero un ragazzino.”

Il documentario parla soprattutto di come l’artista ha vissuto lo scioglimento del gruppo e di quanto sia stato difficile immaginarsi da solo, da quel momento in poi.