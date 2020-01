Il debutto discografico di Louis Tomlinson è finalmente arrivato ed all’interno del disco troviamo anche la canzone Only the brave. Oggi, 31 Gennaio, è finalmente uscito il primo album disco solista dell’ex membro degli One Direction.

Sembra strano dirlo perché negli anni Louis ci ha fatto ascoltare molti singoli, proprio di questo stesso disco ne avevamo ascoltate già sette, ma i suoi brani non erano ancora stati raccolti tutti in un progetto unico. La vera consacrazione di Louis Tomlinson è arrivata nel 2019 con il debutto solista del cantautore.

A marzo pubblica il singolo Two Of Us che arriva dopo la perdita della madre avvenuta due anni prima. Nello stesso anno vengono poi rilasciati anche Kill My Mind, We Made It e Let It Break Your Heart, tutti brani inseriti nell’album Walls, che contiene un totale di 12 canzoni. L’ultimo singolo pubblicato è stata la title track Walls, scritta con Noel Gallagher.

Ascolta qui Only the brave di Louis Tomlinson:

Testo

Traduzione

[Verse 1] Pour mercy, mercy on me, set fire to historyI’m breakin’ my own rules, I’m cryin’ like a foolTall stories on the page, short glories on the fadeI been close enough to touch, but I never cared for love [Pre-Chorus] It’s a church of burnt romancesAnd I’m too far gone to prayIt’s a solo song and it’s only for the brave [Chorus] If the truth tell, darling, you’d feelLike there ain’t enough dying stars in your skyIt’s a tall tale, and it’s only hello, hello, no goodbye (Goodbye) [Verse 2] Pour mercy, mercy on me, I’ll fall upon my kneesAnd they’ll say, “I told you soCome on, when you know, you know”All the lonely shadow dances from the cradle to the graveIt’s a solo song and it’s only for the brave

dona misericordia, donami misericordia

brucia la storia

sto infrangendo le mie stesse regole

sto piangendo come uno scemo

Grandi storie sul libro

Brevi glorie sui deboli

Sono stato abbastanza vicino da toccare

ma non mi interessa mai l’amore

è la chiesa dei romanzi bruciati

E io sono troppo distante per pregare

È una canzone solista

ed è solo per i più coraggiosi

se la verità parla

Tesoro, tu la senti

Come se non ci fossero abbastanza stelle cadenti nel tuo cielo

è una grande storia

ed è solo un ciao, un ciao, senza un addio

dona misericordia, donami misericordia

Cadrò in ginocchio

E diranno “Te l’avevo detto”

Dai, quando lo sai, lo sai

Oh, l’ombra solitaria danza

dalla culla alla tomba

è una canzone solista

ed è soltanto per i coraggiosi