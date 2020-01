Miley Cyrus e Liam Hemsworth: ufficializzato il loro divorzio

Tutto finito tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. La coppia che ci ha fatto sognare per 10 anni, tra alti e bassi, ha ufficialmente messo la parola fine al proprio matrimonio.

Il divorzio è stato ufficializzato senza troppi drammi, anche perché i due avevano firmato un accordo prematrimoniale come capita spesso alle star. Sarà l’ex stellina Disney a tenere gli animali che i due avevano adottato insieme e il loro divorzio sarà reso del tutto ufficiale a metà febbraio.

I motivi della rottura

Secondo quanto riportato da TMZ la rottura tra i due sarebbe stata tutto tranne che pacifica. Nonostante il portavoce della cantante avesse lanciato la notizia bomba, poi confermata da Liam con un post su Instagram in cui augurava il meglio alla sua ex moglie, le cose non sarebbero poi state.

Secondo fonti vicine all’ex Hannah Montana, la cantante era stanca degli abusi di alcool e droghe di Liam, mentre viceversa Liam avrebbe subito un tradimento. Nonostante sia stato dichiarato che il flirt con Katlynn sia nato dopo la fine del matrimonio, qualcosa potrebbe essere successo prima.

I nuovi amori di Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Dopo la loro rottura Miley è stata per po’ in una relazione con l’amica Kaitlynn Carter per poi buttarsi tra le braccia del cantante australiano Cody Simpson. Le cose per i due sembrano andare a gonfie vele e stanno insieme ormai da diversi mesi. Lui le ha anche dedicato una canzone dal titolo Golden Thing (ascolta qui).

L’attore invece, si vocifera stia con la modella Gabriella Brooks e tra i due sarebbe una cosa seria.