Louis Tomlinson – All Those Voices: come guardare l’evento in streaming

Il film documentario di Louis Tomlinson All Of those Voices sarà presentato in anteprima mondiale in streaming sabato 13 maggio 2023.

L’ esclusivo evento presenterà un taglio esclusivo del film con video inediti e copertura live del red carpet pre-show presso lo storico Ford Amphitheatre di Los Angeles, nel cuore di Hollywood, seguito da un’intervista approfondita dal vivo con Louis e il regista Charlie Lightening.

All Of those Voices ha riscosso un grande successo nelle sale di tutto il mondo durante la sua uscita limitata nel marzo 2023. Lo show ha raggiunto infatti oltre 60 paesi e oltre 500.000 fan diretti nei cinema.

Questo streaming, però, segna la prima volta che il film sarà disponibile a un pubblico globale con una sessione Q&A aperta ai fan, per connettersi direttamente con l’artista.

Dove acquistare i biglietti per l’evento

I fan italiani di Louis ora potranno guardare il documentario sulla propria TV o dispositivi mobili con i biglietti disponibili esclusivamente su Veeps.com.

Lo spettacolo sarà disponibile anche per i rewatch per 48 ore dopo l’evento che sarà in anteprima il 13 maggio alle ore 18:00 PDT/03:00 CEST.

I fan che acquistano un biglietto per lo streaming in anticipo avranno la possibilità di inviare la loro domanda per Louis. Le domande che verranno selezionate riceveranno risposta in diretta.

Il video trailer del film documentario

All Of those Voices esplora il viaggio di Louis Tomlinson da membro degli One Direction ad artista solista, catturando le sfide e i trionfi che hanno definito il suo percorso. È una storia sul potere della scoperta di sé e sul coraggio necessario per essere fedeli a se stessi.

