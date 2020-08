Ormai da mesi e mesi i fan si chiedono se il reboot di Lizzie McGuire vedrà la luce. Dopo tantissime peripezia sembra essere arrivati a una fase di stallo, anche perché Disney non sembra intenzionato a spostare il suo gioiellino nella più adulta piattaforma Hulu.

Tuttavia durante una recente intervista della sua protagonista, Hilary Duff, sono arrivati alcuni spunti interessanti. Su Cosmopolitan l’attrice e cantante parla, infatti, di un possibile crossover con un’altra celebre serie Disney Channel: Hannah Montana.

Potrebbe essere definitivamente qualcosa, non ci avevo mai pensato. Adoro Miley Cyrus. Di recente sono stata ospite al suo show durante la quarantena ed è stato fantastico. Mi mostra sempre così tanta gentilezza e amore che quasi mi imbarazzo. E io dico, andiamo sei tu quella veramente cool. Non avevo mai pensato a un crossover Lizzie e Hannah ma mai dire mai! Queste cose vanno per la maggiore in questi giorni.

Un’idea che stuzzica non soltanto Hilary ma anche i fan delle due attrici, che adesso si aspettano almeno un’apparizione di Miley quando le riprese cominceranno.

Per l’occasione, Hilary ha parlato di quale sarà il destino dello show, ancora incerto:

Sono davvero gasata come tutti per questo show. Sono molto legata al personaggio e vorrei per i fan uno show che sia esattamente quello che dovrebbe essere. Abbiamo iniziato le riprese, siamo andati dai pezzi grossi di Disney+ per cercare qualcosa che potesse funzionare per tutti e siamo ancora nel mezzo di quel processo. Poi con il Covid19 si è interrotto tutto. Ma parliamo ogni settimana e mi sento positiva su tutto. é un working in progress.