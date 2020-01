Ginger Awards 2019: ecco la lista completa dei vincitori!

Il 2019, non c’è che dire, si è concluso davvero con il botto per la redazione di Ginger Generation! Siete stati davvero in tantissimi, infatti, a votare sulle nostre Instagram Stories per la prima edizione dei nostri Ginger Awards!

Le votazioni, proseguite fino a fine anno, ci hanno regalato molte conferme ma anche e soprattutto tantissime sorprese! In alcuni casi, infatti, mai ci saremmo aspettati certi risultati, segno che siete utenti molto attivi e anche molto attenti e con uno spiccato spirito critico!

A trionfare, in linea generale, è stato Ultimo! Niccolò Moriconi si è infatti guadagnato tutti i principali premi nella categoria Musica, fra cui quella per Artista dell’anno. Dal lato serie tv invece a dominare è Skam Italia, che ha ottenuto tutti i premi previsti, incluso quello per serie televisiva dell’anno.

Dal punto di vista del cinema invece domina il film A un metro da te, mentre vi invitiamo a recuperare qui sotto anche i vincitori della categoria Extra!

Ai Ginger Awards 2019, vi ricordiamo, abbiamo dedicato anche una puntata molto speciale del nostro podcast! Non perdetevela!

Qui sotto trovate tutti i vincitori dei Ginger Awards 2019!

Artista dell’anno:

Ariana Grande

Ultimo VINCITORE

Taylor Swift

Mahmood

BTS

Artista femminile dell’anno:

Ariana Grande

Billie Eilish

Taylor Swift VINCITORE

Camila Cabello

Giordana

Artista maschile dell’anno:

Mahmood

Ed Sheeran

Ultimo VINCITORE

Irama

Shawn Mendes

Canzone dell’anno

Thank u, next – Ariana Grande

Soldi – Mahmood

Señorita – Shawn Mendes e Camila Cabello

I don’t care – Ed Sheeran e Justin Bieber

I tuoi particolari – Ultimo VINCITORE

Disco dell’anno

Thank u, next – Ariana Grande

Good vibes – Benji e Fede

Map of the soul: Persona – BTS

Colpa delle favole – Ultimo VINCITORE

Lover – Taylor Swift

Concerto dell’anno

Ed Sheeran – San Siro, Milano

Ultimo – Forum di Assago VINCITORE

Little Mix – Forum di Assago

Shawn Mendes – Pala Alpitour di Torino

Irama – Forum di Assago

Gruppo dell’anno

BTS

5 Seconds of Summer VINCITORE

CNCO

Blackpink

Jonas Brothers

CINEMA

Film dell’anno

Avengers Endgame

After – Il Film

A un metro da te VINCITORE

Aladdin – Live Action

Frozen 2

Attrice dell’anno

Josephine Langford

Zendaya VINCITORE

Lana Condor

Naomi Scott

Elle Fanning

Attore dell’anno

Noah Centineo

Hero Fiennes-Tiffin

Cole Sprouse VINCITORE

Timothée Chalamet

Tom Holland

Coppia cinematografica dell’anno

Gatsby e Shannon – Un giorno di pioggia a New York

Tessa e Hardin – After il film

Stella e Will – A un metro da te VINCITORE

Peter Parker e MJ Watson – Spiderman Far from home

Aladdin e Jasmine – Aladdin

TV

Serie dell’anno

Skam Italia VINCITORE

Riverdale

Stranger Things

Elite

Euphoria

Attrice tv dell’anno

Zendaya – Euphoria

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Camila Mendes – Riverdale

Mina El Hammany – Elite

Ludovica Martino – Skam Italia VINCITORE

Attore tv dell’anno

Jacob Elordi – Euphoria

Joe Kerry – Stranger Things

KJ Apa – Riverdale VINCITORE

Miguel Bernardeu – Elite

Giancarlo Commare – Skam Italia

Cast tv dell’anno

Euphoria

Riverdale

Skam Italia VINCITORE

Elite

Tredici

Coppia tv dell’anno

Martino e Niccolò – Skam Italia VINCITORE

Jughead e Betty – Riverdale

Nadia e Guzmán – Elite

Edoardo ed Eleonora – Skam Italia

Mike e Undici – Stranger Things

EXTRA

Webstar dell’anno

Me contro te

Muriel

Sofia dalle Rive

Cecilia Cantarano VINCITORE

Luciano Spinelli

Momento OMG dell’anno

La cancellazione di Skam Italia

Soldi di Mahmood vince Sanremo 2019 VINCITORE

Il matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin

Taylor Swift vs Scooter Braun

Fabio Volo insulta Ariana Grande

Programma tv dell’anno:

Amici di Maria De Filippi 18

X Factor 13

Il Collegio 4 VINCITORE

Festival di Sanremo 2019

Eurovision 2019

Personaggio reality dell’anno:

Gemelle Fazzini di Il Collegio 3

Mameli di Amici 18

Mario Tricca di Il Collegio 4 VINCITORE

Jacopo Ottonello di Amici 19

Nuela di X Factor 13