Bad Guy di Billie Eilish è ispirata a I Maghi di Waverly di Selena Gomez

Everything Is Not What It Seems, cantava Selena Gomez nella celebre colonna sonora de I Maghi di Waverly. Colonna sonora che è diventata l’ispirazione per una delle canzoni più celebri del 2019. Stiamo parlando di Bad Guy di Billie Eilish il cui sound riprende proprio le sonorità della soundtrack targata Disney Channel.

A dicembre proprio Billie e il suo produttore Finneas aveva dichiarato che grande ispirazione per la sua canzone era stata data proprio dalla colonna sonora della popolare serie. Finneas ha anche prodotto l’ultimo album di Sel, Rare.

La reazione di Selena Gomez

La cantante di Look At Her Now, ne ha parlato in occasione della sua partecipazione al Tonight Show con Jimmy Fallon. “Adoro Billie, tutto ciò è fighissimo” ha commentato Selena.

Durante l’intervista Jimmy riproduce a confronto i due brani: anche voi notate delle somiglianze? Non potete perdetevi il video!

Selena Gomez Reacts to Wizards of Waverly Place Theme Inspiring Billie Eilish's "Bad Guy"

Di recente Sel ha anche parlato di una possibile reunion con il cast della serie, ammettendo che lei sarebbe più che disposta anche con l’arrivo della piattaforma Disney Plus. “Sono in contatto con molti dei membri del cast. Non so se è una cosa che succederà mai o come ma io sono disposta, mi piacerebbe tantissimo”.

“Dovremmo fare una reunion? Dovremmo riportare indietro I Maghi di Waverly? Io penso che dovremmo” commenta Selena.

Chissà quindi se nel prossimo futuro ci saranno delle novità e questa reunion e reboot della serie possa diventare realtà. Magari, proprio Billie Eilish potebbe reinterpretare la colonna sonora. Che dite?