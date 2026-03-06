Harry Styles torna sul palco con il suo quarto album e un show su Netflix

Cover ufficiale Kiss All The Time. Disco, Occasionally., di Harry Styles. Courtesy of: ON – Out Now & Colombia Records/Sony Music.

Harry Styles è tornato. Il suo quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally., esce oggi venerdì 6 marzo e per celebrare la pubblicazione Harry offre ai fan la sua prima esibizione live dopo tanto tempo, portando sul palco proprio il suo nuovo progetto.

Si tratta di un evento registrato dal vivo lo stesso giorno dell’uscita dell’album, il 6 marzo, alla Co-Op Live Arena di Manchester. L’appuntamento per vederlo comodamente da casa è domenica 8 marzo alle 20:00 (ora italiana). Puoi guardare integralmente lo show, prodotto da Fulwell Entertainment, solo su Netflix e puoi rivederlo tutte le volte che vuoi.

Ascolta qui il nuovo album

Il ritorno di Harry Styles

Il nuovo album del cantautore britannico è una dichiarazione profondamente personale (qui l’intervista per Apple Music), quasi quattro anni dopo il suo Harry’s House, album vincitore di un Grammy come Album of the Year nel 2023.

Aperture scandisce il tono dell’intero album: sperimentale, con un messaggio chiaro: “We belong together”. È il sound di un artista che si sente libero e sicuro di sperimentare in ogni ambito, insieme al suo collaboratore di lunga data Kid Harpoon. Come il resto dell’album, apre nuovi orizzonti per un artista che non smette di rinnovarsi.

Harry ha sorpreso tutti con i suoi primi album da solista, Harry Styles del 2017 e Fine Line del 2019, pubblicati dalla Columbia Records. Ha sfidato tutti i cliché affermandosi come voce fieramente indipendente. Harry’s House è diventato un fenomeno culturale da record, raggiungendo il primo posto in classifica in 28 paesi. As It Was è diventato uno dei più grandi successi di tutti i tempi, rimanendo in cima alla classifica Billboard per 15 settimane, un risultato senza precedenti per un artista solista.

Torna sul palco nel 2026 con il suo Together, Together tour. Kiss All The Time, Disco, Occasionally dimostra che Harry continua a spingersi oltre i confini, in quanto uno degli artisti più imprevedibili e ambiziosi del mondo della musica. Nessuno può mai indovinare la sua prossima mossa, ed è chiaro che a lui piace così.