Harry Styles racconta ad Apple Music dell’album Kiss All The Time. Disco, Occasionally

Foto: Harry Styles intervistato da The Zane Lowe Show su Apple Music 1.

L’attesa è finalmente finita. Domani Harry Styles pubblicherà il suo nuovo, attesissimo disco, segnando un ritorno che profuma di consapevolezza e rinascita. Dopo la conclusione del mastodontico tour nel 2023, l’artista britannico ha scelto di allontanarsi dai riflettori per ritrovare se stesso, e il risultato è un’opera che promette di essere la più sincera della sua carriera.

Zane Lowe di Apple Music ha incontrato Harry Styles in un caffè parigino per condividere le storie e le ispirazioni che hanno portato al suo prossimo quarto album in studio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Durante la loro conversazione (qui il video dell’intervista), il cantautore britannico si è aperto sulla perdita del suo ex compagno di band Liam Payne e ha rivelato come l’abbracciare nuove esperienze abbia spianato la strada al suo ultimo album.

Un disco nato per se stessi

Harry Styles ha spiegato come questo progetto sia nato da una necessità profondamente personale, quasi egoistica. “In modo egoistico, penso di voler essere quello che se lo gode di più,” ha confessato Harry parlando della genesi dei nuovi brani. “Il disco per me riguarda questo: come faccio a continuare a vivermelo mentre lo sto suonando? Volevo capire che musica fare per sentirmi, sul palco, come se fossi in mezzo alla pista da ballo.” Questa ricerca della gioia pura ha portato Styles a mettere da parte le aspettative esterne: “Se pubblico questo album e tutti decidessero di odiarlo… mi farebbe dubitare di chi so di essere come persona? No, non lo farebbe.”

L’onestà e le nuove esperienze

Il cuore dell’album batte al ritmo delle esperienze vissute durante la pausa. Harry ha raccontato di come abbia imparato a dire “sì” a situazioni ordinarie, uscendo dalla bolla della celebrità per frequentare nuovi gruppi di amici e vivere momenti all’insegna dell’autenticità. “E tutto ciò che ho imparato attraverso queste interazioni, come capire quando era giusto dire sì, quando era ok dire no, ha portato a così tante cose meravigliose nella mia vita. Ha cambiato il modo in cui sto vivendo la mia vita in un modo così grande che sì, questo album è un meraviglioso prodotto di tutto ciò, perché lo stavo registrando mentre tutto questo accadeva e stavo esplorando tutto questo,” ha spiegato.

Questa ritrovata libertà si riflette in brani come Aperture, nato a Berlino in un momento di sfinimento creativo in cui l’unica soluzione era smettere di “inventare storie” e lasciare spazio alla verità del momento: “Puoi andare avanti quando riconosci le cose che non sai e quindi ti concedi lo spazio per far entrare la luce. Di questo parla quella canzone”.

Il ricordo di Liam Payne

Un passaggio toccante dell’intervista ha riguardato la perdita dell’ex compagno di band, Liam Payne. Styles ha riflettuto su quanto sia difficile elaborare un lutto così personale sotto l’occhio pubblico: “È così difficile perdere un amico che è così simile a te in così tanti modi. Vedevo qualcuno con il cuore più gentile, che voleva solo essere grande.”

Harry ha aggiunto che questo tragico evento lo ha spinto a onorare la vita vivendola appieno: “È stato un momento importante per chiedermi: come voglio vivere la mia vita? Penso che il modo migliore per onorare gli amici che se ne vanno sia vivere la propria vita al massimo.”

Con queste premesse, il disco in uscita domani non è solo una raccolta di canzoni, ma il manifesto di un artista che ha deciso di far entrare ancora la luce, questa volta alle sue condizioni.