Harry Styles: chi è Carla di Carla’s Song? scritto da Giovanna Codella 6 Marzo 2026 Harry Styles parla di Carla’s Song in un’intervista per Apple Music. Courtesy of The Zane Lowe Show – Apple Music 1. Harry Styles è ufficialmente tornato pubblicando venerdì 6 marzo il suo quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. Carla’s song è senza dubbio una delle canzoni destinate a lasciare il segno, iniziando subito ad incuriosire i fan che s’interrogano sull’identità della fortunata destinataria, un po’ come successe per Matilda, protagonista del suo album precedente, Harry’s House. A svelare chi è Carla ci ha pensato lo stesso Harry nel corso di un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, (qui i contenuti principali), avvenuta di recente in un caffè parigino, in cui l’artista ha condiviso le storie e le ispirazioni che si nascondo dietro il processo creativo dell’album. La includerei in quel gruppo di amici in cui, se non avessi detto sì a quella cosa, non avrei conosciuto questa persona. Se non l’avessi conosciuta, non avrei conosciuto quest’altra persona. Se non l’avessi conosciuta, non avrei conosciuto queste persone. Carla, in molti modi, è diventata la parte più importante del disco per me. È una canzone che ha risposto a così tante domande. Tutti quei momenti di domandarsi il perché, chi voglio essere, cosa sto dando facendo questo e assicurandomi di amare abbastanza quello che sto facendo, o stare a un concerto e pensare: “Ah, ecco perché lo faccio”, tutte queste cose. Penso che avere un momento che ti ricorda che c’è stato un tempo in cui hai ascoltato una canzone per la prima volta che ti ha fatto desiderare di toccare la musica in qualche modo. E Carla è un’amica mia in questo gruppo di amici: eravamo a casa di un amico e stavamo aspettando di andare a un after party. E lei aveva accennato nella stanza che aveva appena scoperto Paul Simon. Diceva: “Mi sentivo un po’ giù, quindi stavo ascoltando…” stava ascoltando Norah Jones, era in una playlist. E era ossessionata da 50 Ways to Leave Your Lover, la ascoltava continuamente. Quindi stava chiedendo a tutti: “Oh, avete mai ascoltato Paul Simon?” Qui l’audio ufficiale Testo Carla’s Song Harry Styles There is a bridge that leads to troubled waters, If you know then you know, If you don’t then you don’t, That’s heavenly, From your head to your toes, Saw the light in the gold that you discovered, Through your eyes, In awe, Melodies like the tide, IT’S ALL WAITING THERE FOR YOU, IT’S ALL WAITING THERE FOR YOU, CAN YOU HEAR THAT VOICE DELIVERING THE NEWS?, IT’S ALL WAITING THERE FOR YOU, Call it what you wanna, You’ve been a baby sleeping upon a candy bar, ’Til your eyes open on the changing summer light, IT’S ALL WAITING THERE FOR YOU, IT’S ALL WAITING THERE FOR YOU CAN YOU HEAR THAT VOICE DELIVERING THE NEWS?, IT’S ALL WAITING THERE FOR YOU, Call it what you wanna I know what you like, I know what you’ll really like, I know what you like, I don’t have to read your mind, I know what you like, I know what you’ll really like, I know what you like, You can hear it anytime Traduzione C’è un ponte che conduce ad acque agitate, Se lo sai allora lo sai, Se non lo sai allora non lo sai, È paradisiaco, Dalla testa ai piedi, Ho visto la luce nell’oro che hai scoperto, Attraverso i tuoi occhi, Con stupore, Melodie come la marea, TUTTO TI ASPETTA LÌ, TUTTO TI ASPETTA LÌ, SENTI QUELLA VOCE CHE DÀ LE NOTIZIE?, TUTTO TI ASPETTA LÌ, Chiamalo come vuoi, Sei stato un bambino che dormiva su una barretta di cioccolato, Finché i tuoi occhi non si sono aperti alla luce estiva che cambiava, TUTTO TI ASPETTA LÌ, TUTTO TI ASPETTA LÌ SENTI QUELLA VOCE CHE DÀ LE NOTIZIE?, TUTTO TI ASPETTA LÌ, Chiamalo come vuoi So cosa vuoi tipo, so cosa ti piacerà davvero, so cosa ti piace, non devo leggerti nella mente, so cosa ti piace, so cosa ti piacerà davvero, so cosa ti piace, puoi sentirlo in qualsiasi momento Cosa ne pensate di Carla’s Song di Harry Styles?