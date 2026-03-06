Harry Styles: chi è Carla di Carla’s Song?

Harry Styles parla di Carla’s Song in un’intervista per Apple Music. Courtesy of The Zane Lowe Show – Apple Music 1.

Harry Styles è ufficialmente tornato pubblicando venerdì 6 marzo il suo quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally.. Carla’s song è senza dubbio una delle canzoni destinate a lasciare il segno, iniziando subito ad incuriosire i fan che s’interrogano sull’identità della fortunata destinataria, un po’ come successe per Matilda, protagonista del suo album precedente, Harry’s House.

A svelare chi è Carla ci ha pensato lo stesso Harry nel corso di un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, (qui i contenuti principali), avvenuta di recente in un caffè parigino, in cui l’artista ha condiviso le storie e le ispirazioni che si nascondo dietro il processo creativo dell’album.

La includerei in quel gruppo di amici in cui, se non avessi detto sì a quella cosa, non avrei conosciuto questa persona. Se non l’avessi conosciuta, non avrei conosciuto quest’altra persona. Se non l’avessi conosciuta, non avrei conosciuto queste persone.

Carla, in molti modi, è diventata la parte più importante del disco per me. È una canzone che ha risposto a così tante domande. Tutti quei momenti di domandarsi il perché, chi voglio essere, cosa sto dando facendo questo e assicurandomi di amare abbastanza quello che sto facendo, o stare a un concerto e pensare: “Ah, ecco perché lo faccio”, tutte queste cose. Penso che avere un momento che ti ricorda che c’è stato un tempo in cui hai ascoltato una canzone per la prima volta che ti ha fatto desiderare di toccare la musica in qualche modo.

E Carla è un’amica mia in questo gruppo di amici: eravamo a casa di un amico e stavamo aspettando di andare a un after party. E lei aveva accennato nella stanza che aveva appena scoperto Paul Simon. Diceva: “Mi sentivo un po’ giù, quindi stavo ascoltando…” stava ascoltando Norah Jones, era in una playlist. E era ossessionata da 50 Ways to Leave Your Lover, la ascoltava continuamente. Quindi stava chiedendo a tutti: “Oh, avete mai ascoltato Paul Simon?”