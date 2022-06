Tormentoni Estate 2022: tutte le canzoni più belle

Tormentoni estate 2022: ecco quali saranno le canzoni più riprodotte durante la bella stagione in arrivo.

Anche quest’estate, ci sono tanti brani tutti da ballare! Come sempre, molti di questi sono il frutto del lavoro di artisti italiani, ma siamo sicuri che ci sono molti altri cantanti stranieri pronti a regalarci le loro hit.

Scoprite insieme alla redazione di GingerGeneration.it quali saranno i tormentoni di quest’anno. L’articolo sarà aggiornato settimana dopo settimana con l’uscita delle nuove canzoni!

Tormentoni Estate 2022: clicca sul titolo per il testo

Fedez con Tananai e Mara Sattei

Ad aprire la stagione musicale più allegra dell’anno ci ha pensato Fedez. La Dolce Vita è il suo nuovo singolo, con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music.

Il pezzo, esattamente come le sue note, ci catapulta nell’atmosfera spensierata, allegra e divertente degli anni ’60. Gli anni del boom economico, gli anni in cui la vacanza diventa un rito per tutti gli italiani. Il mare, il sole, i ragazzi e le ragazze che giocano in spiaggia e ballano il twist sono i protagonisti questo scenario.

Un pezzo da ballare e cantare, un inno alla spensieratezza, alla gioia di vivere e alla voglia di innamorarsi. Il video, diretto da Olmo Parenti e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sulle spiagge di Rimini.

Donatella Rettore con Tancredi, Elodie

Donatella Rettore e Tancredi, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, sono la coppia inedita del nuovo singolo Faccio da me, due generazioni a confronto unite dal tema e dal sound del brano.

La canzone, con il carattere della disco music, reinterpretato ai giorni nostri, è prodotto da Luca Chiaravalli e Giordano Colombo ed è un inno all’emancipazione, alla libertà di vivere la sessualità come meglio si crede senza tabù, espresso con divertimento e senza malizia.

Tribale è invece è l’estate targata Elodie, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre, oltre che dalla cantante stessa.

I Boomdabash, Takagi & Ketra

Il duo di hitmaker è ritornato con un’altra esplosiva collaborazione, Tropicana. Dopo Alessandra Amoroso e Baby K, questa volta il gruppo di origine pugliese ha realizzato una summer hit con Annalisa.

A proposito del pezzo, la band ha dischiarato: “Tropicana è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes. La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane”.

Takagi & Ketra non potevano di certo mancare all’appello e questa volta si tratta di una collaborazione del tutto inaspettata: con Tha Supreme e Salmo.

Dopo i precedenti successi realizzati con Giusy Ferreri, Bubble è però l’anti-tormentone estivo, una traccia che rievoca le sonorità techno-rave anni ‘90 quando i rapper si avventuravano su tempi veloci per infuocare i dancefloor di tutto il mondo.

I ragazzi di Amici di Maria de Filippi

Scossa è il più recente singolo inedito pubblicato da Sangiovanni ed è inserito nella tracklist digitale del suo nuovo album, Cadere volare.

Una canzone che si preannuncia come uno dei tormentoni dell’estate 2022, grazie ad una sonorità dal ritmo coinvolgente e un testo che vuole catturare i teenager di tutta Italia.

Sempre dal mondo di Amici, quest’estate c’è spazio anche per il brano ritmato del vincitore in carica Luigi Strangis, Tienimi stanotte e quello dei suoi compagni d’avventura Albe e Sissi: Karma e Scendi.

Aka7even è tornato intanto con il suo nuovo singolo Toca per Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Il brano è una super collaborazione con uno dei rapper italiani più amati, Guè Pequeno!

Rocco Hunt: re dei tormentoni 2022?

Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena è tornata con il nuovo singolo Mezzanotte.

La canzone è prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre.

Il poeta urbano Rocco Hunt è tornato, invece, con la sua summer hit Caramello, accompagnato da Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Caramello è stato scritto da Rocco con Federica Abbate e Davide Petrella ed è stato prodotto da Zef.

Dopo il duo con gli hitmaker salentini Boomdabash, sulle note di Fantastica, e con Ana Mena in Un bacio all’improvviso, il poeta urbano si prepara ad essere uno dei protagonisti musicali assoluti di quest’estate.

Fred De Palma e Baby K con Mika

Anche il re del reggaeton italiano Fred de Palma si è già fatto sentire con un nuovo brano estivo.

Fred ha pubblicato infatti un altro pezzo all’insegna del reggaeton, Extasi. Il brano, prodotto da Takagi e Ketra, è un mix tra ritmi latini dei quartieri popolari e il mondo urban, un inno alla libertà di vivere, amare, divertirsi, perdersi e ritrovarsi e stare insieme dopo il periodo passato.

Bolero è invece la nuova summer hit di Baby K, questa volta con la speciale collaborazione di Mika.

Lasciatevi avvolgere da quello che è un pezzo che conferma il percorso evolutivo che ha già intrapreso l’artista e che, in questo nuovo brano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione.

Federico Rossi, RIKI e Il Tre

Nel panorama musicale di quest’estate si inseriscono perfettamente anche questi tre giovani artisti. Fede Rossi con il suo Le Mans che riprende l’immaginario delle auto da corsa e un film di Steve McQueen.

RIKI, al volante della sua Ferrari White ci porta in una corsa verso il mare e verso l’estate. Il Tre ci trasporta invece nel mood degli anni ’60 con il ritmo trascinante di Boogie Woogie e le sue energiche rime.