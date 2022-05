Amici 21: audio e testo dell’inedito Scendi di Sissi

Scendi di Sissi è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, durante la finale di questa edizione.

Il brano fa parte del primo EP della cantante, disponibile dal 27 maggio nei negozi fisici e su tutte le piattaforme di streaming e download.

Ascolta qui Scendi di Sissi

Testo Scendi di Sissi

Allora dimmi perché

ti penso ancora nel traffico

se non ti avessi incontrato

forse avrei il cuore più ?

ma tu mi attiri come un faro nella notte

non so spiegarti che cos’è

cascasse il mondo altre cento volte

tanto correrò da te

Sotto la pioggia col sole

io comunque ti aspetto

qui sotto al portone

perché ho bisogno di te

la luna ha un taxi giallo

e che cosa stai aspettando

scendi scendi sch-sch-scendi

Davanti a un caffè

o tra i coralli di un’isola

ho occhi solo per te

che me ne faccio di Instagram

la gente è sola corre sempre troppo forte

anche senza un perché

meglio essere leggeri come bolle

come quando penso che

Sotto la pioggia col sole

io comunque ti aspetto

qui sotto al portone

perché ho bisogno di te

la luna ha un taxi giallo

e che cosa stai aspettando

scendi scendi sch-sch-scendi

scendi scendi sch-sch-scendi

Ti puoi fidare, non servono molte parole

per dirti che

per te andrei in capo al mondo solo per rincontrarti

corri ad abbracciarmi

Sotto la pioggia col sole

io comunque ti aspetto

qui sotto al portone

perché ho bisogno di te

la luna ha un taxi giallo

e che cosa stai aspettando

scendi scendi sch-sch-scendi

scendi scendi sch-sch-scendi

(sotto la pioggia col sole)

scendi scendi sch-sch-scendi

scendi scendi sch-sch-scendi