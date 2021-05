Tormentoni estate 2021: ecco tutte le canzoni migliori della bella stagione in arrivo!

Finalmente arriva l’estate! Dopo un inverno a dir poco tremedo fatto praticamente di sole restrizioni, con l’arrivo della bella stagione tutto cambia! Grazie alla campagna vaccinale e alla voglia di uscire ci possiamo decisamente aspettare un’estate molto più spensierata.

E spensieratezza fa rima con tormentoni! Anche quest’anno, puntuali come un orologio svizzero, sono arrivai i primi pezzi tuti da ballare! Come sempre molti di questi vengono dagli artisti italiani, ma siamo sicuri che ci sono molti altri cantanti stranieri pronti a sfornare le loro hit. Fra di loro è già sceso in campo, uno dei re delle hit estive degli ultimi anni: Alvaro Soler!

Scoprite insieme alla redazione di Ginger Generation qui sotto quali sono i tormentoni dell’estate 2021! Il pezzo sarà aggiornato settimana dopo settimana con l’uscita delle nuove canzoni!

Tormentoni Estate 2021: ecco tutte le canzoni più belle

Il 1 giugno uscirà In un’ora, il tormentone di Shade!

Federico Rossi ha annunciato via social l’arrivo di una hit estiva. Per il momento non sappiamo il titolo ma siamo sicuri che lo rivelerà a brevissimo!

Mamma mia Giugno… Che mese torrido 🌋 — Federico Rossi (@fedefederossi) May 22, 2021

I BTS hanno deciso che ci vogliono far scatenare anche quest’anno! Ecco la loro Butter!

BTS (방탄소년단) 'Butter' Official MV

Il nuovo tormentone di Takagi e Ketra e Giusy Ferreri, Shimmy Shimmy, esce il 28 maggio!

Loca è il tormentone di Aka 7even (non perderti la nostra intervista!), uno dei concorrenti di Amici 20!

Fra i tormentoni internazionali provenienti da TikTok troviamo la hit virale Iko Iko di Justin Wellington!

Justin Wellington - Iko Iko (My Bestie) feat. Small Jam

Sangiovanni esce da Amici e pubblica il suo primo vero disco: al suo interno anche il tormentone Malibu!

Alvaro Soler, dopo il successo di Magia (non perderti la nostra intervista!) torna con Si te vas!

Alvaro Soler - Si Te Vas (Official Music Video)

Anche il re del reggaeton italiano Fred de Palma torna con un nuovo singolo! Ecco la hit Ti raggiungerò!

Fred De Palma - Ti raggiungerò (Official Video)

Anche Nina Zilli e Clementino tirano fuori il tormentone! Ecco Señorita!