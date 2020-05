Con l’arrivo della bella stagione è da sempre d’obbligo da parte della redazione di Ginger Generation iniziare a fare un po’ il punto della situazione sui tormentoni in arrivo. Certo, questa estate, alla luce dell’emergenza Coronavirus, sarà molto diversa alle altre. E siamo certi che molte altre canzoni arriveranno a breve.

Prima di cominciarre ad elencarvi tutti i nostri tormentoni preferiti di questa estate 2020, vi invitiamo ad attivare la prova gratuita di Amazon Music Unlimited! In questo modo potrete ascoltare in streaming tutti vostri tormentoni preferiti!

Ecco tutti i tormentoni dell’estate 2020! (Post in aggiornamento!)

Alberto Urso: Quando, quando quando feat. J-Ax

Il vincitore di Amici 18 torna con il suo primo “scatenato” di carriera. Alberto pubblica il 15 maggio questa collaborazione con J-Ax e prodotta da Gabry Ponte. Il pezzo originale, rivisitato per l’occasione, era stato scritto e interpretato dal cantautore Tony Renis.

Avete già prenotato tutte le vostre vacanze? Ecco tutte le offerte di Trivago!

Elodie – Guaranà

Elodie vola in Brasile per darci un assaggio di questa sua estate frizzante e carica di energia. Proprio come la bevanda che dà il titolo alla sua nuova canzone, in uscita il 13 maggio su tutte le piattaforme streaming e negli online store.

Giordana Angi – Amami adesso

Anche Giordana come Alberto cambia approccio e decide di regalarci un pezzo molto diverso da quelli a cui ci ha abituati. Una vera e propria boccata d’aria, bellisssima!

Say So – Doja Cat e Nicki Minaj

Doja Cat è di certo una delle artiste emergenti dell’anno. Il remix di Nicki Minaj della sua hit, già virale, Say So sarà di certo uno dei tormmentoni che più spesso balleremo questa estate!

Clicca qui per comprare la canzone!





Annalisa – House Party

Dopo il successo di Vento sulla luna, Annalisa pubblica un singolo ancora più ballabile diventato virale su TikTok! Una bomba!





Mahmood e Massimo Pericolo – Moonlight Popolare

Estate, Mahmood e Dardust ormai lo sappiamo sono sinonimo di grandi tormentoni! Era stato per Calipso, lo sarà anche per questa canzone!