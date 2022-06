Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Indigo: audio e testo di Caramello

Il poeta urbano Rocco Hunt torna oggi con la summer hit Caramello, con Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

Dopo il duo con gli hitmaker salentini Boomdabash, sulle note di Fantastica, e con Ana Mena in Un bacio all’improvviso, Rocco si prepara ad essere ancora una volta uno dei protagonisti musicali di quest’estate.

Lo stesso vale per Elettra Lamborghini, reduce del successo di Pistolero e la Isla con Giusy Ferreri. Caramello è stato scritto da Rocco Hunt con Federica Abbate e Davide Petrella ed è stato prodotto da Zef.

Lola Indigo, è una cantante spagnola classe 1992 famosa anche in Argentina e America Latina. Vincitrice di numerosi premi come l’MTV EMA, Lola ha già collezionato oltre 15 dischi di platino e collaborazioni con TINI e Belinda.

Testo di Caramello di Rocco Hunt

Lola Indigo

Elettra

Poeta Urbano

Elettra Lamborghini

Sulla strada di casa non mi sembra vero

Ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo

Quante cose da dire, l’importante è capire

Se vieni tu da me o vengo io da te

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo tu vieni qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Mando mille messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci? (Ehi)

Mi son fatto dei viaggi talmente lontani è impossibile andarci (Ehi)

Se il locale è già pieno tanto noi entriamo dal retro

Non ho problemi né con l’amore né col dinero

È solo un gioco che dura troppo poco

Il tempo di una foto, scherziamo con il fuoco

Bailando el toro loco

Chissà se dopo dormiamo qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Se un secondo durasse una vita intera

Vorrei solo viverlo insieme stasera

E poi addormentarmi un po’ sulla tua schiena

Da soli io e te (Ehi, uh)

Prendimi per mano (Ye-yeah)

Non dirmi neanche se torniamo (No no)

Che non mi importa dove andiamo-oh-oh (Uh)

Basta che voliamo-oh-oh (Ehi)

Sulla tua bocca sento gusto caramello (Uh)

Fermati un secondo che sennò non mi concentro (Ehi)

Vedrai che il cielo non ci trova

Facciamo tardi questa sera

Siamo soltanto noi due

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che

Quando ci penso poi mi manca l’aria

È caramello, non è cioccolata

Perché ogni notte inizia con te

Non riesco a nasconderti che (È caramello, non è)