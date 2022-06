Boomdabash e Annalisa – Tropicana: audio, testo e significato del tormentone

A un anno esatto dalla pubblicazione di Mohicani, il singolo dei Boomdabash e Baby K, il duo ritorna con un’altra esplosiva collaborazione, Tropicana. Questa volta il gruppo di origine pugliese ha realizzato un tormentone estivo con Annalisa.

A proposito del pezzo, la band ha dischiarato: “Tropicana è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes. La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane”.

Audio di Tropicana dei Boomdabash

Testo di Tropicana dei Boomdabash

Ho visto l’Amazzonia

tra i fumi della città

nera come la macchina dai portami via da qua

mi dai fastidio se mi fai video

tramonto chimico, balliamo in bilico

sulla schiena, fiume in piena

notte fonda Macarena

brucia lenta l’atmosfera

diventa magica

E maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana la danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

Notta fonda luna piena

Tropicana Macarena

ballo anche se arriva il temporale

La senti l’aria, la senti l’aria

La gente brava sbaglia la strada

Gira il mondo quando ti muovi tu

Suonano i tamburi della tribù

Bedda guarda che questa giungla è scura

Fa paura solo se guardi giù

Ancora questo è il nostro momento, un giorno come adesso non ritorna più

Quando mi sveglio in mezzo al cemento con te il cielo sembra più blu

E maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana la danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

Notta fonda luna piena

Tropicana Macarena

ballo anche se arriva il temporale

Un altro domani io l’aspetterò

senza troppi piani e da questo dancefloor

e se c’è poco da fare quel poco facciamolo insieme

non mi svelare il finale non dirmi che cosa succede

E maledetta l’estate col suono delle sirene delle cicale

Tropicana la danza dolce amara

Ballo anche se arriva il temporale

e mi piace

Tropicana la danza dolce amara

Notta fonda luna piena Tropicana