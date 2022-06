Ariete – Tutto (con te): audio, testo e significato del singolo

Esce venerdì 17 giugno 2022 il nuovo singolo inedito della cantautrice romana Ariete, Tutto (con te), prodotto da Erin del Bnkr44, in uscita per Bomba Dischi/Universal. Ecco il significato della canzone:

Una dedica d’amore che racconta di un interesse che inizia fin da subito con un sentimento immenso, trasformando un senso di inadeguatezza e di spaesamento nei confronti di questa passione, in una piacevole sorpresa: “l’effetto che mi fai, troppo grande per l’età che ho”. TUTTO (con te) è il racconto dell’inizio di una storia, dei primi periodi di una relazione in cui lo stare insieme è la cosa più bella, in cui si contano i minuti prima di vedersi e c’è il desiderio di fare ogni cosa insieme, di fare “tutto sempre e solo con te”. Chitarra e batteria scandiscono il ritmo della seconda strofa come le lancette di un orologio e il loro ticchettio scandisce il tempo che passa, riprendendo l’idea di come ogni momento passi veloce quando si sta bene insieme, tanto da essere anche troppo poco “non mi basta il tempo.

Il brano segue la pubblicazione dell’album di esordio Specchio, arrivato dopo il grande successo degli EP Spazio e 18 anni e dopo il singolo L’Ultima Notte (certificato platino Fimi/Gfk), colonna sonora dell’estate scorsa.

Ascolta qui Tutto con te di Ariete

Testo Tutto con te di Ariete

L’effetto che mi fai

troppo grande per l’età che ho

forse è più grande del mare

e non so mai

se parlarti o restare in disparte

resto in silenzio costante

Non so mai comportarmi

alle feste degli altri

entro solo per bere

e guardarli appassire

nei tuoi sguardi eleganti

non riesco a notarmi

non mi passa il tempo per dirti che

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto voglio farlo con te

inseguire la luna, siamo senza meta

tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto sempre e solo con te

notti insonni, insegui i giorni

insegui gli attimi

tutto, tutto, tutto, tutto

tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

tutto, tutto, tutto

tutto, tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

Se ti stringo troppo forte

lanci sempre quelle occhiate

e questa casa è troppo grande

la piscina sembra il mare

mezzanotte e tu dormi sul prato

un bambino, mi serve un po’ d’aria

mi servi vicino

Non so mai comportarmi

alle feste degli altri

entro solo per bere

e guardarli appassire

nei tuoi sguardi eleganti

non riesco a notarmi

non mi passa il tempo per dirti che

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto voglio farlo con te

inseguire la luna, siamo senza meta

tutto, tutto, tutto

tutto, tutto sempre e solo con te

notti insonni, insegui i giorni

insegui gli attimi

tutto, tutto, tutto, tutto

tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

tutto, tutto, tutto

tutto, tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

Correre ma a piedi nudi

non m’importa della strada

mi guardi con gli occhi

di chi ha voglia di restare sveglio

per questa notte, per questa notte

corriamo sopra la città

per questa notte

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto voglio farlo con te

inseguire la luna, siamo senza meta

tutto, tutto, tutto

tutto, tutto sempre e solo con te

notti insonni, insegui i giorni

insegui gli attimi

tutto, tutto, tutto, tutto

tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

Tutto, tutto, tutto, tutto

tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te