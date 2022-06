Il Tre: audio, testo e significato del nuovo singolo Boogie Woogie

Dopo il successo dell’album d’esordio Ali certificato Platino, Il Tre è pronto a tornare al ritmo irresistibile di Boogie Woogie: ecco il testo e il significato del nuovo singolo. Il brano è fuori ovunque da oggi per Atlantic Records/Warner Music Italy.

Anticipato da uno spoiler pubblicato sui social dell’artista, che ci trasporta direttamente nel mood del pezzo, il rapper mette in mostra ancora una volta le sue capacità tecniche su un brano che omaggia sin dal titolo una delle social dance più iconiche di sempre.

Ascolta qui la nuova canzone de Il Tre

Testo Boogie Woogie di Il Tre

Stamattina il sole picchia forte

Esco in canotta, tatuaggi in vista ed occhiali da poker

Faccio un paio di foto come Roger

In cuffia Freddy Mercury

Sai, non sono mai stato un gangsta lover

Metto benza nel pezzo, mi muovo a tempo sul pezzo

Come una penna sul verso, sto rispettando lo slang

Sto muovendo la testa, prima sinistra, poi destra

Perché sta roba è una bomba e la faccio meglio di te

Yeah, ballo ‘sto boogie woogie

E quando rappo nel club sono buchi, buchi

Quando torniamo in città tutti muti, muti

Devi chiamarmi papà in mezzo ai pupi, pupi

Oggi non voglio problemi, easy jungle nel mio mood

Non posso sbagliare strada, mi basta seguire il groove

Non puoi spegnermi la giostra, ho messo in loop

Come le star, anni ’60

Una voce mi fa

Balla questo Boogie Woogie, Boogie Woogie

Chiuso in un bar o dentro una stanza

La gente che fa

Balla questo Boogie Woogie, Boogie Woogie

Metto un jack di carta, black in giacca

Punto sul black jack cinquanta, flash in cassa

Sto con la mia band in banca, cash nei panta’

Accanto c’ho un T-Rex di guardia, smash in palla

Bello sono il top di gamma, rap di pancia

Questo roba è Trenitalia, un treno in faccia

Come Fabio Grosso in Francia, destro in guancia

Spingo senza waka waka, motherfucker

Oggi non voglio problemi, easy jungle nel mio mood

Non posso sbagliare strada, mi basta seguire il groove

Non puoi spegnermi la giostra, ho messo in loop

Come le star, anni ’60

Una voce mi fa

Balla questo Boogie Woogie, Boogie Woogie

Chiuso in un bar o dentro una stanza

La gente che fa

Balla questo Boogie Woogie, Boogie Woogie

Boogie Woogie, Boogie Woogie

Boogie Woogie, Boogie Woogie

Boogie Woogie, Boogie Woogie

Balla questo Boogie Woogie

Alzo il braccio

Poi lo muovo perché questo è il passo

Non mi fermo, ma lo passo

Fra’ sto chilleggiato molleggiando random

Questa roba è very groovy

Mi sembra di stare in movie

Nelle strade a piedi nudi

Signore e Signori è Boogie Woogie

Ladies and Gentleman

Come le star, anni ’60

Una voce mi fa

Balla questo Boogie Woogie, Boogie Woogie

Chiuso in un bar o dentro una stanza

La gente che fa

Balla questo Boogie Woogie, Boogie Woogie

Boogie Woogie, Boogie Woogie

(Chiuso in un bar o dentro una stanza)

Boogie Woogie, Boogie Woogie

La gente che fa:

Boogie Woogie, Boogie Woogie

Balla questo Boogie Woogie, Boogie Woogie

Cosa vuol dire Boogie Woogie: il significato

Su una speciale rivisitazione in chiave urban-pop prodotta da Katoo, sarà impossibile resistere all’energia del Boogie Woogie che porta con sé l’eredità del febbrile ballo anni ‘60.

“È un brano nato in un giorno in cui ero particolarmente felice”, racconta l’artista. “Ne è uscita fuori una traccia stranamente happy per la mia discografia e mi sembrava una follia non farla uscire in questo periodo”.

Ecco chi è il Tre: la biografia dell’artista

All’anagrafe Guido Senia, è un rapper di Roma classe 1997. Dopo la firma per Warner pubblica i brani L’importante, la street hit Cracovia Pt. 3, Le vostre madri, Fight, Il tuo nome, Te lo prometto, diventati virali anche su TikTok con condivisioni da parte di migliaia di utenti.

Nel febbraio dello scorso anno è uscito il suo album di debutto Ali – per chi non ha un posto in questo mondo, certificato Platino, debuttando direttamente al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti.

Lo scorso settembre è uscita la Deluxe Edition Ali – Ultima notte, seguita dal singolo Guess Who’s Back, pubblicato nella primavera 2022.

Il Tre sarà in tour in tutta Italia nell’estate 2022 con nuove tappe dell’Ali Black Tour 2022.