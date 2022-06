Takagi e Ketra con Tha Supreme e Salmo – Bubble: audio e testo

Ecco il testo di Bubble. Takagi & Ketra tornano oggi con un nuovo pezzo estivo e questa volta si tratta di una collaborazione del tutto inaspettata: con Tha Supreme e Salmo.

Dopo i precedenti successi realizzati con Giusy Ferreri, Shimmy Shimmy, Amore e Caporeira e Jambo, il duo di hit maker è di nuovo pronto a movimentare l’estate.

Ascolta qui Bubble di Takagi e Ketra

Testo di Bubble di Takagi e Ketra

[Tha Supreme]

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

Lei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

[Tha Supreme]

Yo, già ho consumato le suole

Dietro c’ho ‘ste qui di cui non so neanche il nome, io (ah, ah, ah)

Cerco me anche se non dovevo ma me ne sto andando

Corro più veloce di Lambo lascio le scorie

Stare coi fratelli mi rianima sempre in corner

Ho dentro uno squalo ma se lo ignoro è come non ci fosse, io

Fumo, fumo g fino alla tosse

Vedo troppe cose che per me son non sense

[Tha Supreme]

Lei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Sai che li evito i posti in cui ci sono già stato

Ma tu mi ci riporti quindi bella, ciao, bye, halo

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

Ciao ciao, bye bye, halo

[Salmo]

Toc, toc, toc

Aspetto una risposta chiuso fuori dalla porta, è da una vita che ti busso (ah, ah, ah)

A furia di metterci una pietra sopra mi son fatto la villa di lusso (ah, ah, ah)

Ancora non dimentico, soffoco l’amore, quando muore lo rivendico

Ye, sarà che sono perfido, guarda in faccia la realtà, non vedi? Sono identico!

Ye, lei mi ama perché sono il boss, eh

O perché nella figa c’ha un POS, eh

Strisciano la carta, mi succhiano il conto in banca, stanno in fila manco fossero alle Poste, eh

Occhi come come spilli, ? di fumo sto in chilling

Di stile ne ho a milli, se balli con quel culo tiro schiaffi come Willie

[Tha Supreme]

Lei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Sai che li evito i posti in cui ci sono già stato

Ma tu mi ci riporti quindi bella, ciao, bye, halo

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

We-eh, we-eh, ih-ohh-ohh, ih-ohh-ohh

[Tha Supreme]

We-eh, ih-ohh

We-eh, ih-ohh

Ciao ciao, bye bye, halo