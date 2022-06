Fedez: il video de La Dolce Vita con Tananai e Mara Sattei

Da oggi è online il video de La Dolce Vita, il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei per Columbia Records/Sony Music.

Il pezzo, esattamente come le sue note, ci catapulta nell’atmosfera spensierata, allegra e divertente degli anni ’60. Gli anni del boom economico, gli anni in cui la vacanza diventa un rito per tutti gli italiani. Il mare, il sole, i ragazzi e le ragazze che giocano in spiaggia e ballano il twist sono i protagonisti questo scenario.

La Dolce Vita è la sintesi di tutto ciò. Un pezzo da ballare e cantare, un inno alla spensieratezza, alla gioia di vivere e alla voglia di innamorarsi. Il video, diretto da Olmo Parenti e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato sulle spiagge di Rimini.

Oltre a Fedez, Tananai e Mara Sattei la clip vede tra i protagonisti anche Alessia Lanza, una delle content creator più seguite in Italia.

Il brano, prodotto da d. whale, è una dichiarazione d’amore, al grido: “La vita senza amore dimmi tu che vita è”, le inevitabili concessioni a retorici romanticismi sono, però, sostituite da una carica ironica che contraddistingue la scrittura di molti brani di Fedez.

Il featuring di questo brano vede al fianco di Fedez Tananai, giovane cantautore già presente nell’ultimo album Disumano, che, dopo aver conquistato il grande pubblico al Festival di Sanremo 2022, ha da poco concluso un tour completamente sold out nei club e ottenuto il disco di platino con Sesso Occasionale e Baby Goddamn, canzone in vetta alle classifiche musicali degli ultimi mesi.

E poi c’è Mara Sattei, una delle cantautrici del panorama musicale italiano che, a seguito di importanti collaborazioni – che le sono valse svariate certificazioni -, a gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo album, Universo, che porterà in estate in tour in giro per l’Italia, prima di approdare in autunno nei club.

Ecco il video ufficiale de La Dolce vita di Fedez