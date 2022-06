Ana Mena – Mezzanotte: video e testo della canzone

Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, Ana Mena è tornata venerdì 3 giugno, con il nuovo singolo Mezzanotte (Epic/Sony Music) che farà ballare per tutta l’estate.

Mezzanotte è prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre.

Dopo aver partecipato in gara all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Duecentomila ore, l’artista è tornata a recitare nella serie Netflix Benvenuti a Eden uscita da poco e già tra le serie più viste del momento.

Video Ana Mena – Mezzanotte

Testo Ana Mena – Mezzanotte

Io e te, mare chiaro

Ti accorgi di me un po’ per caso

Il cuore si perde tra la gente

Dimmi se mi hai amata mai veramente

Un po’ magico, malinconico, quasi stupido, ma romantico

Sfiorarsi la pelle, far finta di niente

Poi dirti che volevo te solamente

Balliamo solo io e te

Ancora un bacio al buio solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Baby solo io e te

Ancora un bacio al buio solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Ana Mena

Quest’attimo fuggente durerà all’infinito

Parli sulla mia bocca, la sfiori con un dito

Chiedi tutto quello che vuoi

È un momento d’oro per noi

È un momento d’oro per noi

È il nostro golden point

Giuro non voglio credere che ora tutto è finito

Mi manca quella parte di te che non ho mai capito

Scende piano dentro di me come un sorso di vino

Che è dello stesso rosso del mio vestito

Balliamo solo io e te

Ancora un bacio al buio solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Baby solo io e te

Ancora un bacio al buio solo io e te

E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

Meglio della luna di mezzanotte

Meglio della luna di mezzanotte

Meglio della luna di mezzanotte