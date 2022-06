Jovanotti: il singolo Sensibile all’estate esce oggi con il solstizio del 21 giugno

Per il solstizio del 21 giugno Lorenzo Jovanotti è Sensibile all’estate. Arriva proprio oggi, nel primo giorno d’estate, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Capitol Records Italy un nuovo singolo, una nuova puntata del Disco del sole.

Ecco l’audio, il testo e il significato del pezzo estivo. Quest’ultimo è stato spiegato proprio dall’artista che si sta per immergere nella nuova grande avventura del Jova Beach Party, prima occasione per portare dal vivo, in mezzo alla sua gente, la sua nuova musica.

Ascolta qui la nuova canzone di Jovanotti

Testo Sensibile all’estate di Jovanotti

[Intro]

Uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh

[Strofa 1]

Sei contenta?

Anche oggi ho fatto sorgere il sole

Ci è voluto un po’ a convincerlo, vedi

Ho dovuto raccontargli di te, ci credi?

Sei contenta? Ho ordinato ai pesci di salutarti

Quando ti saresti immersa nel mare

E nell’aria un profumo orientale

E alle api miele pappa reale

E alle radio suonan quelle canzoni

Che ti fanno stare di buon umore

E agli oroscopi di tutto il pianeta

Ho ordinato il tuo segno fortunato in amore

[Pre-Ritornello]

Cosa non farei per te

Che sei sensibile all’estatе

D’inverno ti nascondi, ma poi

Riprendi i tuoi colori e mi fai:

“Guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda chе sole che c’è là fuori”

[Ritornello]

Uh-uh-uh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uh-uh-uh

Guarda che sole che c’è là fuori

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale

[Strofa 2]

Sei contenta?

Ho deviato via i pensieri più neri

Spalancato le finestre dei cieli

Perché tu vedessi come ti vedo io da qui

Margherita

Che non ha bisogno di giardiniere

Solo terra, pioggia e un raggio di sole

E amore

[Pre-Ritornello]

E cosa non farei per te

Che sei sensibile all’estate

D’inverno ti nascondi, ma poi

Riprendi i tuoi colori e mi fai:

“Guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda che sole che c’è là fuori”

[Ritornello]

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale

[Strofa 3]

Mando la luna argentata sulle onde del mare

Metto i sorrisi alle bocche per salutare

E sale sulla pelle, zucchero dentro la frutta

Vita che ritorni a risplendere, vai a tutta

Mille pericoli ovunque stanno in agguato

E la tua faccia nascosta dietro a un gelato

Ci sei riuscita a stupirmi con il coraggio

Di nuovo estate, di nuovo in viaggio

[Pre-Ritornello]

Cosa non farei per te che sei

Sensibile all’estate

[Ritornello]

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uoh-oh-oh

Guarda che sole che c’è là fuori

Uoh-oh-oh

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Sale, sale, sale la temperatura

Il significato del nuovo singolo di Jovanotti

Sensibile all’estate è pop come piace a me. È nata, come succede spesso alle mie canzoni, da un testo che ha preso forma direi addirittura nel corso degli anni. Prima di trovare la sua musica e il mood giusto ha passato una trentina di arrangiamenti e di idee di produzione. Ormai è una specie di tradizione, capita spesso che certe canzoni cerchino sé stesse per una vita, e quando poi raggiungono la meta ecco che arrivano anche ai cuori. Speriamo sia cosi anche stavolta, perché amo avere una mia canzone che gira d’estate e soprattutto perché amo questo pezzo. Avevo appuntato il titolo, pensando che un giorno ci sarebbe nata intorno una canzone da jukebox. E, sebbene i jukebox non ci siano più da un bel pezzo, le canzoni ispirate trovano sempre un modo per spandersi nell’aria estiva. Poi è stata la vita a darmi il resto delle parole, la vita che mi ha messo addosso questo desiderio di veder rifiorire il mondo intorno a me. Se ci fate caso la “prima persona” che canta i versi di sensibile all’estate lo fa come se avesse il potere di far accadere le cose, e questa sensazione ce l’hai solo quando è l’amore a suscitarla. L’amore è la potenza creativa e magica più forte che c’è e riesce davvero a far sorgere il sole, a guidare gli oroscopi e.… a ipnotizzare i programmatori delle radio (cosa che spero di fare con questa canzone :-)). Ne avevo completata una versione che mi soddisfaceva ma aveva un arrangiamento molto minimale e ricercato e ogni volta che la ascoltavo sentivo che sebbene mi piacesse non era ancora accogliente come meritava di essere, così passando da New York qualche settimana fa ho cercato Sixpm che era in città. Gli ho chiesto di lavorarci insieme per dare al pezzo un trattamento che lo rendesse più diretto e pop (misteriosa parola di cui nessuno sa dare una definizione ma che tutti riconoscono quando è il momento) evidenziando groove, testo e linea melodica. Lui è molto bravo, ha un approccio produttivo che mi piace molto. Buona estate a tutti i sensibili!

Jova Beach Party: dove comprare i biglietti

Con Sensibile all’estate, a dieci giorni di distanza dal debutto già sold out di sabato 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, Jovanotti ha registrato il tutto esaurito anche per le date di sabato 9 luglio a Marina di Ravenna, sabato 30 luglio a Barletta, e sabato 3 settembre a Viareggio.

I biglietti per la data di domenica 3 luglio a Lignano Sabbiadoro e per le altre date in calendario sono disponibili sui circuiti ticketone.it, ticketmaster.it e ciaotickets.com.