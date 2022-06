Aka7even: audio e testo di Toca con Guè Pequeno

Aka7even torna oggi in radio e in digitale con il suo nuovo singolo Toca per Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Il brano è una super collaborazione con uno dei rapper italiani più amati, Guè Pequeno!

In realtà, Aka ha regalato ai fan un’anteprima della canzone durante il suo concerto al Fabrique di Milano. Il pezzo è stato prodotto dallo stesso Luca Marzano insieme a Max Kleinz dei Cosmophonix.

Toca, sin dal titolo, vuole replicare il grande successo della prima hit estiva di Aka7even, stiamo parlando ovviamente di Loca con cui l’ex allievo di Amici ha già ottenuto un triplo disco di platino.

Testo Toca di Aka7even

(OH AH)

Prendi le tue amiche in centro

stasera c’è una festa non la puoi perdere

(OH AH)

Non fermare il movimento è un ritmo che ti prende e che ti porta da me

Si me toca toca toca

toca toca toca yeah

Si me toca toca toca

yo te toco tambièn

Si me toca toca toca

toca toca toca yeah

Si me toca toca toca

yo te toco tambièn

E non vogliamo più restare soli

c’è una festa che mi aspetta

mamma dimmi che vado di fretta

non si canta più dalla finestra

e lo sai perché mi batte il corazón?

ho visto la mia tipa fare raggae-raggaeton

lo sai mamá innamorato son

ho visto tutto il mondo fare

RAMPAMPAMPAMPAM

Si me toca toca toca

toca toca toca yeah

Si me toca toca toca

yo te toco tambièn

Si me toca toca toca

Toca toca toca yeah

Si me toca toca toca

yo te toco tambièn

Sei troppo hot

sei la sensazione del blocco

un gran tocco

quindi se mi tocchi anche io ti tocco

hasta bajo, vai sotto

ti sbottono un botto

ma vacci piano col coco

vedo a raggi x attraverso il cartier

vedo che il tuo corpo è meglio

di tutto quanto il quartiere

cosa aspetti molla questo tipo qua

e voliamo first class

Medellin Bogotà

dalla bocca passo al collo

per la pancia fino all’inguine

stai senza pensieri

la mia carta non ha limite

dalla collana i diamanti

sembrano ridere

prendi sta chiamata

sono agevole per dirti che

Si me toca toca toca

toca toca toca yeah

Si me toca toca toca

yo te toco tambièn

Si me toca toca toca

toca toca toca yeah

Si me toca toca toca

yo te toco tambièn

(OH AH)

(OH AH)

Che quando mi guardi mi sento una bomba

Aka7even: i prossimi concerti

Toca farà parte della scaletta dei prossimi concerti di Luca (qui trovi tutte le date), nel corso del suo tour estivo che si terrà tra il mese di luglio e quello di agosto. Ecco che cosa ha dichiarato: