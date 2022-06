Tananai: audio e testo della nuova canzone Pasta

La canzone Pasta di Tananai esce oggi venerdì 1° luglio ed è stata scritta, composta e prodotta interamente dall’artista, proprio come nel caso della hit Baby Goddamn.

Il brano racchiude l’anima più elettronica dell’artista: è uno sfogo musicale quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione.

Testo di Pasta di Tananai

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pa ra pasta

balli strani

i carabinieri

tutto a posto tranne che qui

belli grassi

Benny Benassi

soddisfatti sto venerdì

vuoi venire qui da me

citofona 323 uh ah

acido come la dance

quella del 2003

Sexy tape, video blu ray

io, lei, fuori da qui

chiama quando sei qui

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pà ra

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà pasta

cerco casa, tabula rasa

l’ho spaccata, sono Bruce Lee

testa in testa come i Mohicani

faccia pulita chirichetti

vuoi venire qui da me

citofona 323 uh ah

acido come la dance

quella del 2003

Sexy tape, video blu ray

io, lei, fuori da qui

chiama quando sei qui

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pà ra

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà pasta

Chi è Tananai: biografia e canzoni

Pseudonimo di Alberto Ramusino (milanese, classe 1995) è un giovane cantautore che conquista il grande pubblico per la sua autoironia e genuinità grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso Occasionale (disco di platino).

Dopo la kermesse registra il sold out in tutte le date del tour e annuncia la tournée nel 2023. La hit Baby Goddamn viene certificata disco di platino e resta tra le canzoni in vetta alle classifiche di Spotify Italia e Fimi/gfk per due mesi.

Inizia la sua carriera come produttore elettronico, prima di cominciare a scrivere e cantare i propri testi e nel 2020 pubblica il suo primo EP Piccoli Boati, contenente il singolo Giugno, seguito dagli inediti Maleducazione ed Esagerata.

Tananai è uno dei protagonisti musicali dell’estate in corso insieme a Fedez e Mara Sattei, grazie al brano tormentone Dolce vita.