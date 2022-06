Luigi Strangis: il video ufficiale di Tienimi stanotte

Da oggi è possibile guardare il video di Tienimi stanotte di Luigi Strangis che è uno degli inediti che ha presentato durante la sua partecipazione al talent show Amici 21, vinto proprio dall’artista.

Il brano fa parte anche dell’EP di debutto di Luigi, intitolato semplicemente Strangis, pubblicato il 3 giugno.

Il pezzo è stato scritto, oltre che dal cantante stesso, da Gabriele Cannarozzo. Il video ufficiale è una produzione 21CO.

Il video di Tienimi stanotte di Luigi

La prima cosa che penso

quando mi sveglio

mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso sulle ossa

Il tuo inchiostro addosso sulle ossa

La prima cosa che penso quando ti incontro

Riscelgo te

Ho ancor il mio sbaglio addosso

Sulle ossa

Il tuo sbaglio addosso

sulle ossa

E niente è cosi

Niente è cosi

Nono niente è come noi

Niente è così

Nono niente è come noi

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so ma chissenefotte

Tu tienimi stanotte

Andiamo di poesie le tue le mie

Le cose che stanotte

Non possiamo fare ma rimarranno fatte

Tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

Cʼè un cuore che sanguina (Senza te)

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

Cè un sole che lacrima (senza te)

E sono al tappeto mʼinnamoro sicuro

Il mondo è una bestia nei tuoi occhi mi curo

Sei lʼultima la prima volta

(Nanana)

lʼultima la prima

(Nanananana)

La prima cosa che perdo quando ti chiamo

Eʼ sempre la voce lei cerca te

Ho ancora il tuo bacio addosso

Sulle ossa il tuo volto addosso

Sulle ossa

E niente è cosi

Niente è cosi

Nono niente è come noi Niente è così

Nono niente è come noi

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so ma chissenefotte

Tu tienimi stanotte

Mi bevo le bugie le tue le mie

Le cose che stanotte

Stiamo per fare e rimarranno fatte

Tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

Cʼè un cuore che sanguina (Senza te)

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

Cè un sole che lacrima (senza te)

E sono al tappeto mʼinnamoro sicuro

Il mondo è una bestia nei tuoi occhi mi curo

Sei lʼultima la prima volta (Nanana)

lʼultima la prima (Nanananana)

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

Cʼè un volto che scalpita (qui con te)

Sei lʼultima la prima volta

tienimi stanotte cʼè un sogno che si agita (qui con te)

E sono al tappeto mʼinnamoro sicuro

Il mondo è una bestia nei tuoi occhi mi curo

Sei lʼultima la prima volta (nananana)

Lʼultima e la prima

Cosa ne pensate del video di Tienimi stanotte di Luigi?