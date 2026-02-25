Levante a Sanremo 2026: il testo e il significato di Sei tu

Levante è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei tu. La sua è la terza partecipazione dopo quella del 2020 con Tikibombom e del 2023 con Vivo. Il brano, di cui Claudia Lagona è l’unica autrice, è una canzone intima e senza artifici che parla di un amore totalizzante, in grado di suscitare emozioni molto forti, ma anche in grado di infondere leggerezza e al tempo stesso profondità.

Il video dell’esibizione a Sanremo 2026

Testo Sei tu di Levante

Ah, non mi sento le gambe.

Ah, dove sono le braccia?

E mi manca il respiro,

Eppure sono viva,

Sento che sorrido

E io non l’ho deciso.

La vista mi abbandona un po’.

Cerco la mia postura,

Divento la paura,

Mi trema anche la gola,

La voce non mi trova,

La mani ora mi ingannano.

È così ci si innamora…

Fare spazio dove posto non si trova.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

Per me.

Se l’amore sei tu.

Ma ho già perso il controllo,

Non mi segue più il corpo.

E la testa che gira, mi gira

Si gira a fissare il pensiero fino a dove sono valente:

Il timore di niente.

Per mostrarsi anche nelle miserie,

Poi restare a contare le macerie.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos’è l’amore

…Se l’amore sei tu.

Se l’amore sei tu.

