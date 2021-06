Random: audio e testo di Siamo di un altro Pianeta

Random pubblica il nuovo singolo Siamo di un altro Pianeta, in radio e su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 25 giugno.

Scritto da Random insieme a Raige e prodotto da Zenit e Mario Fanizzi, Siamo di un Altro Pianeta è un brano up-tempo che riporta allo stile più conosciuto e amato del giovanissimo artista. Un’insolita canzone d’amore che trasporta i protagonisti in un mondo tutto loro, stravagante e romantico. Il mondo in cui Random stesso si riconosce da sempre.

Siamo di un altro Pianeta arriva dopo la pubblicazione dell’album Nuvole. Con il brano continua metaforicamente un’ascesa che ora dal cielo arriva nello spazio. Per incontrare l’universo descrivendo quel pianeta impossibile da replicare: la sua personalità.

Testo di Siamo di un altro Pianeta di Random

l bello del tempo è che passa, non ti guardare mai indietro

in amore non vince chi lascia, ma chi tiene il segreto

non ti ricordi chi sei quando ti senti uno zero,

ma ti ricordi chi sei quando ti perdi davvero

Tornare a casa da mamma, solo se la vita chiede

senza parlare lo sa già: il mare negli occhi si vede

e ti ricordi chi sei quando riparti da zero

io mi ricordo di noi di quanto lontano ci sembrava il cielo

Guardami, non ci servono parole

portami, dove non importa dove

scrivimi, senza fare il

mio nome

Siamo di un altro pianeta

ci baciamo la notte a testa in giù

il cuore è sull’altalena

stasera, è la mia sera, ah, ah

sto su un altro pianeta

fatto apposta per me, eh,

mi chiedo che fai stasera?

da sola, torna a casa, con me

(perchè lo so che ti va)

Ma chi siamo veramente quando nessuno ci guarda?

il bello del sole è che c’è sempre anche di notte con le stelle

e ti ricordi chi sei quando riparti da zero

io mi ricordo di noi di quanto lontano ci sembrava il cielo

Guardami, non ci servono parole

portami, dove non importa dove

scrivimi, senza fare il

mio nome

Siamo di un altro pianeta

ci baciamo la notte a testa in giù

il cuore è sull’altalena

stasera, è la mia sera, ah, ah

sto su un altro pianeta

fatto apposta per me, eh,

mi chiedo che fai stasera?

da sola, torna a casa, con me

(perchè lo so che ti va)

Siamo fuori, fuori orario,

fuori di testa ma

siamo dentro, ad ogni costo,

tu lo diresti mai

siamo tanti?

siamo pazzi?

siamo fuori, fuori fuoco,

Siamo di un altro pianeta

ci baciamo la notte a testa in giù

il cuore è sull’altalena

stasera, è la mia sera, ah, ah

sto su un altro pianeta

fatto apposta per me, eh,

mi chiedo che fai stasera?

da sola, torna a casa, con me

(perchè lo so che ti va)

(fonte Angolo Testi)